屏東廢漁網回收獎勵擴大！百公斤重「延繩釣」1500元起跳

屏東今年擴大廢漁網回收。（記者陳彥廷攝）

2025/04/28 22:59

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣為減少海洋廢棄物，從2022年開始推動廢棄漁網回收，成效頗佳，屏東縣政府為擴大適用族群，將屏東遠洋漁業為主「延繩釣」漁繩也納入，每公斤15元，請有意配合的漁民儘速將廢漁網趕緊回收。

為守護海洋生態、促進資源永續，屏東縣政府與海洋委員會海洋保育署持續攜手合作推動廢棄漁網回收，屏縣府指出，廢棄漁網與延繩釣具若長時間滯留海中，不僅會造成海洋垃圾問題，還可能纏繞鯨豚、海龜或珊瑚等海洋生物，嚴重可能危及船舶航行安全。

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屏縣府歷年推動回收與再利用行動成效良好，不僅可減少環境負擔，更能實現循環經濟與資源再生，屏縣府指出，除使用網具漁民外，著名黑鮪魚及迴游性的黃鰭鮪、旗魚及鯊魚等皆以「延繩釣」為主，為讓更多漁民受惠，因此今年特別納進這類漁法用具。

漁民指出，延繩釣顧名思義為「釣魚」的漁法，是一根主幹繩上垂有多股釣繩，並以此釣繩進行釣魚，漁船透過放繩下海，是迴游性的鮪、旗、鯊等的主要漁法，釣繩長度要看每艘船的大小，但一般來講一組釣繩主幹繩約10公里、重達上百公斤跑不掉，有得線徑更寬自然就會更重，而東港、琉球的這種漁船相當多，因此一定數量也相當多。

屏縣府指出，設籍屏東縣的漁民即日起即可進行回收，收滿20公噸後即停止，每公斤15元，漁民可於每月第2、3週的星期四，至東港區漁會、枋寮漁港、水利村漁港與塭豐漁港等暫置區洽詢或回收廢棄漁網，至於未設置暫置區的漁港，則供回收服務專線。

由於往年會發現有的廢漁網還殘留有浮球、沉子甚至垃圾等雜物，漁民應全數拆除，並進行基本清潔與打包處理後才會發給獎勵金，提昇回收率，若未符合前處理標準及混雜不同材質者將不予受理，近期將至各區漁會舉辦廢棄漁網說明會。

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