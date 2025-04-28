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    澎湖花火節試放場 天候不佳無人機停飛、市集動線待改進

    澎湖國際海上花火節試放場，因天候不佳無人機停飛，僅靠花火撐場。（記者劉禹慶攝）

    澎湖國際海上花火節試放場，因天候不佳無人機停飛，僅靠花火撐場。（記者劉禹慶攝）

    2025/04/28 22:39

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國際海上花火節試放場今（28）日正式升空，由於天公不作美，無人機無法表演，想要看到史努比無人機演出，5月5日正式開幕才可能有機會，同時花火市集安排動線，也需要進一步改進，施放前還傳出老翁如廁受傷，由救護車送抵衛生福利部澎湖醫院搶救。

    今日試放場晚間8點在觀音亭園區舉行，現場不僅有樂團表演的精彩演出，原本預定9點施放主題煙火秀與無人機科技燈光秀，但因天候不佳，無人機停飛，靠煙火秀撐場，試放場煙火秀施放近6100發煙火，其中12吋15發並有近百種花色，為澎湖夜空染上最絢麗的色彩。

    活動展開前，澎湖縣政府消防局在晚間6時22分受理民眾報案指稱，馬公市民生路52號（吹吹風餐飲）內，有一人上廁所時不慎摔倒，請求派遣救護車載送傷者前往醫院診治。消防局立即出動馬公分隊救護車1車3人前往救護。經救護人員到達現場對龔性傷者（男性，97歲，桃園市人）進行評估，傷者於上廁所時不慎摔倒，頭部撞到廁門，導致額頭1處紅腫淤血約2x2公厘，意識清醒，送往衛生福利部澎湖醫院治療。

    另外，今年花火市集由民生路延伸至介壽路，並在觀音亭設立特色文創攤位，但因試放場僅5000人，海上出動18艘船914人，加起來約6000人，可能是人潮未匯流，還有動線設計都需要改進，未帶來預估商機，所幸僅是試放場，雖狀況百出，但仍有改善時間。

    活動開始前，高齡97歲遊客如廁摔倒緊急送醫。（記者劉禹慶攝）

    活動開始前，高齡97歲遊客如廁摔倒緊急送醫。（記者劉禹慶攝）

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