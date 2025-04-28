國中會考倒數！ 台中一中校慶小物爆紅

國中會考倒數破2字頭，台中一中聯名食品「中一中可樂果」校慶小物超搶手。（記者蘇孟娟攝）

2025/04/28 23:22

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國中會考5月17、18日登場，今倒數破2字頭進入19天，台中一中今年慶祝110年校慶聯名小物「一中110可樂果」意外爆紅，不少家長及學校搶買送給學生搏好彩頭，更盼學生會考後均能考出「可以快樂的結果」。

台中一中今年逢110年周年大校慶，校方26、27日才舉辦多樣校慶活動，今年配合校慶一中更首次與食品聯名，出「台中一中110可樂果」，包裝上有Q版一中生圖樣，更有110週年限定校慶LOGO，融合一中龍族精神的意象與數字「1」巧妙結合， 「中」字又與「10」融合，形成「1中」與「110」的視覺語彙，以龍的姿態呈現出中一中110週年的意象。

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中一中可樂果限量4萬包，本來是學校為更新學生課桌椅發起的捐款紀念回禮小物，但一推出因意義非凡，不僅一中學生、校友搶買，因台中一中是中投區頂尖志願學校，這項聯名的一中限定小物被視為是國中會考的「吉祥物」，隨會考倒數計時，不少人打爆學校電話，搶買「中一中可樂果」。

一中指出，接到不少詢問購買「中一中可樂果」電話，有的是學校集體購買送給學生加持，也有導師自掏腰包送給學生拚會考，更有家長揪團購買送來激勵子女拚上「頂尖」、「登耀龍門」；也有家長就說，沒有要求孩子一定要考進一中，只盼會考結束，大家都考出「可以快樂的結果」，希望能幫子女搏好彩頭。

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