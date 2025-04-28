嘉義鱸魚台灣第一 海淡養殖+國際認證內外銷看好

2025/04/28 22:28

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣是台灣鱸魚主要產地，年產量1萬2950公噸，占全國57％，年產值達17億，其中義竹鄉為主要養殖區，當地擁有海淡水混合養殖特色，鱸魚生長速度快、肉質Q彈，加上近年來業者加強養殖管理，取得BAP、ASC等水產品國際驗證，面臨美國關稅挑戰，依然看好在內外銷市場穩定提升。

根據水產統計，台灣養殖鱸魚近三年年均產量為2萬2682公噸，6成為出口（已換算還原率），出口量4618公噸，以澳洲占66%最多，美國26％次之，其他如日本、南非等國，本月美國實施對等關稅，鱸魚國內外銷售仍維持平穩。

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嘉義縣鱸魚養殖有東石鄉、布袋鎮及義竹鄉，其中以義竹鄉新店養殖漁業生產區最集中，主要以金目鱸為最大宗，年產量9545公噸，占全國53%、產值12億元。

義竹鄉養殖業者保證責任嘉義縣養殖漁產生產合作社負責人陳彥甫說，新店地區養殖業興盛，已有40餘年歷史，約20年前開始養殖鱸魚；屬海水魚的鱸魚在密度高的海水生長速度較慢，義竹鄉水土條件佳，有嘉南大圳提供來自烏山頭水庫的淡水，雖無臨海，也有八掌溪接近出海口支流漲潮時帶來的海水，淡水海水交會，淡化的海水密度較低，適合鱸魚養殖，成長速度快，且養殖戶技術熟練，讓肉質更緊實Q彈，不會鬆散軟爛。

陳彥甫說，鱸魚價格高，早期多為外銷，近年內銷市場因國人消費力增強，加上政府推廣，有越來越多人願意食用，目前池邊價一台斤60元，價格平穩；但鱸魚有染病風險，去年當地鱸魚曾遭遇病毒侵襲，受損約3成，幸好縣府家畜疾病防治所在東石鄉、義竹鄉設置疾病檢驗中心，有水產獸醫師協助檢診及諮詢，控制疫情。

為提升鱸魚國際競爭力，近年來縣府輔導業者取得國際驗證，嘉義縣養殖漁業生產區發展協會執行長陳泓碩說，BAP國際驗證有400多項，包含環境管理、永續、衛生、動物福利、資材室管理等都有嚴謹規範，「可說是產銷履歷升級版」，通過驗證後產品價值提高，高標準消費者採購漁產的意願也提高。

面對美國關稅，陳彥甫認為對台灣鱸魚影響輕微，且生產鱸魚的泰國、越南、馬來西亞及中國，出口美國的關稅稅率更高，而台灣漁產在衛生、保鮮、加工、放血及冷鏈保存過程技術優良，比東南亞競爭對手更好，品質更佳，「我對台灣鱸魚很有信心」。

嘉義縣府農業處漁業科長張建成說，縣府輔導業者推動智慧漁業、水產品國際驗證、創新節能設備補助、國內外行銷等計畫，健全漁產業體質；國際驗證有助於內外銷，如台灣好市多的ASC驗證金目鱸就是來自嘉義縣，而取得金目鱸BAP國際驗證業者有東晟水產、邱經堯、鍾秀琴、陳泓碩、劉貫宇、邱建誠及蔡旻龍，金目鱸ASC國際驗證有嘉南水產、貝鱺水產、劉貫宇、邱建誠及蔡旻龍。

為因應疫病，縣府疾病檢驗中心每週有水產獸醫師現地輪值，提供漁民檢診及諮詢服務，若遇異常，即時進行池水或魚隻檢體檢驗，也會連繫動植物防檢署及水產試驗所專家下鄉協助。

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