賞桐正是時候！ 桃園13處賞桐秘境今年延後開花中

桃園市客家文化館園區的油桐花開花逾5成，這幾天桃園地區下雨、桐花彷彿下雪般落地。（記者李容萍攝）

2025/04/28 21:36

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府客家事務局主辦「2025桃園客家桐花祭」從本月19日至5月4日展開，橫跨龜山、蘆竹、楊梅、龍潭及大溪五大賞桐區域，今年天氣較冷、陽光照射相對不足，桐花花期較去年延後2週綻放，首週活動僅看到花開1、2成，直到這幾天市境13處賞桐秘境，包括桃園市客家文化館、楊梅故事園區、楊梅保甲古道、大溪十一指古道等花開逾5成。

春夏交替之際，有著優雅歡行、純潔白色調的油桐花漸漸滿開，遠看宛如為山林覆上一層白雪，因而得名為「5月雪」；由於近日陰雨，桐花被打落許多，爆開的桐花遍地美如白雪，預計5月初進入盛開期，讓賞「5月雪」更名副其實。

請繼續往下閱讀...

客家局今日進行桐花花況調查，包括龍潭三和石崎步道、龍潭小粗坑古道、龍潭三坑鐵馬道、大溪齋明寺古道、大溪大艽芎古道、大溪永福龍山寺步道、蘆竹五酒桶山步道、蘆竹羊稠坑步道、龜山長庚養生文化村步道等9處賞桐秘境，均因陽光照射不足、目前花開約4成，預計花況於5月3日達到高峰期。

除了靜態賞花，「桃園客家桐花祭」活動期間規劃多場適合大小朋友參加的「桐樂會」，壓軸的「客文館桐樂會」於5月3、4日的上午9點至下午5點在桃園市客家文化館後方公園登場，安排客庄市集、多元表演活動、親子著色趣、桐花情境裝置等，讓大小遊客能更深入了解客家文化、共創專屬春季回憶。

桃園市客家文化館園區的油桐花開花逾5成，這幾天桃園地區下雨、桐花彷彿下雪般落地。（記者李容萍攝）

桃園市客家文化館園區的油桐花開花逾5成，吸引遊客駐足拍照、打卡。（記者李容萍攝）

桃園市客家文化館園區的油桐花開花逾5成，吸引遊客駐足拍照、打卡。（記者李容萍攝）

今年桐花花期較去年延後2週綻放。（記者李容萍攝）

大溪十一指古道油桐花開花逾5成，吸引遊客駐足拍照、打卡。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法