6次闖決賽終圓夢！全國鄉土歌謠比賽 桃園僑愛國小抱回特優

僑愛國小「太陽之愛」合唱團抱回全國師生鄉土歌謠比賽原住民語系特優。（桃市教育局提供）

2025/04/28 22:35

〔記者李容萍／桃園報導〕113學年度全國師生鄉土歌謠總決賽在嘉義市舉辦，桃園市大溪區僑愛國小第六度代表桃園闖入總決賽，費盡艱辛終於一舉奪下全國「特優」殊榮，全體參賽師生無不開心狂歡、驚喜尖叫，也留下辛苦感動的淚水！

僑愛國小「太陽之愛」合唱團於2014年成立，隔年首位原住民校長高理忠（現任復興區農會總幹事）接任，考量學校學生族群多元，具原民籍身分學生更佔了全校學生人數近4分之1，當時校內一群熱愛原住民族傳統文化的老師，建構一個能讓原住民學生發揮與生俱來歌唱天賦的展能舞台，招募喜愛歌唱的原住民學生，指導這群「太陽之子」演唱豐富多元的傳統歌曲。

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現任校長張志瑋2019年到任僑愛服務，他分享，日前當全國賽頒獎會場司儀口中喊出僑愛國小「特優」的那一刻，小孩與老師家長們不禁大聲歡呼，帶著開心與努力的淚水，為每一刻的堅持與奮鬥，直呼「我們終於達成夢想了」！

張志瑋說，這6年來太陽合唱團不斷參與各項演出，在原民嘉年華、各式頒獎獻唱，疫情期間與桃園市管樂團及金曲歌后朱海茵合作演出，也獲邀為上市公司尾牙祝賀，更受邀至行政院全國頒獎活動現場表演，前年獲馬來西亞沙巴州邀請、去年受邀至日本千葉縣進行音樂交流，當穿著泰雅原民服飾的孩子站在異國的土地上展現嘹亮優美歌聲之際，無不讓海外的華人、日本孩子與大人驚艷不已。

教育局長劉仲成表示，都會型的原住民學校需要更多的資源，期待僑愛太陽的孩子能夠走出偏鄉、走出學校看到不一樣且充滿陽光燦爛的世界，也希望世界能夠看見在台灣的僑愛國小太陽之子有多麽的努力與優秀。

僑愛國小「太陽之愛」合唱團抱回全國師生鄉土歌謠比賽原住民語系特優。（桃市教育局提供）

僑愛國小「太陽之愛」合唱團抱回全國師生鄉土歌謠比賽原住民語系特優。（桃市教育局提供）

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