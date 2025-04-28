為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    超佛心！ 台南蔥油餅「一份10元」 他曝地點：不會有觀光客的地方

    網友分享台南一間佛心蔥油餅照片，只見店家給每份煎得焦脆金黃蔥油餅，定價為「一份10元」。（圖擷取自臉書社團「爆廢公社公開版」，本報合成）

    網友分享台南一間佛心蔥油餅照片，只見店家給每份煎得焦脆金黃蔥油餅，定價為「一份10元」。（圖擷取自臉書社團「爆廢公社公開版」，本報合成）

    2025/04/28 21:34

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕哪裡有「銅板美食」一直是網上的熱門議題，近來有網友分享台南一間佛心蔥油餅照片，只見店家給每份煎得焦脆金黃蔥油餅，定價為「一份10元」，讓其他網友見狀紛紛敲碗求詳細店家資訊，結果原PO竟大方地揭露店家所在地點，並直言那裡就是一個「不會有觀光客的地方」，讓眾人驚呼連連。

    該名網友於昨（27）日晚間在臉書「爆廢公社公開版」PO文，只見原PO曬出一系列美味可口、令人食指大動的蔥油餅照片不過僅有一張則是拍攝店家價目表，只見上面寫著沒有加蛋的原味蔥油餅只要10元；加蛋或加泡菜需要20元；若是雙蛋或同時加蛋加泡菜的雙份加料，則是售價30元。

    對於店家如此佛心價的賣法，原PO忍不住笑說，「蔥油餅10塊錢只能吃爆！」，不僅如此，原PO還直接公開這間超佛心蔥油餅店的營業地點，就在台南灣裡，「這家讓你們知道也沒差，在灣裡，一個不會有觀光客的地方。」

    該文曝光後，店家誇張的佛心價格，吸引不少網友熱烈討論，「無法理解的佛心價！」，「這是什麼佛心的價格？」、「光是蛋+10元就推爆了，現在一堆20的！」、「這毛利賺太低了，他不是在做生意，是在做善事啊！」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播