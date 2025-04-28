超佛心！ 台南蔥油餅「一份10元」 他曝地點：不會有觀光客的地方

網友分享台南一間佛心蔥油餅照片，只見店家給每份煎得焦脆金黃蔥油餅，定價為「一份10元」。（圖擷取自臉書社團「爆廢公社公開版」，本報合成）

2025/04/28 21:34

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕哪裡有「銅板美食」一直是網上的熱門議題，近來有網友分享台南一間佛心蔥油餅照片，只見店家給每份煎得焦脆金黃蔥油餅，定價為「一份10元」，讓其他網友見狀紛紛敲碗求詳細店家資訊，結果原PO竟大方地揭露店家所在地點，並直言那裡就是一個「不會有觀光客的地方」，讓眾人驚呼連連。

該名網友於昨（27）日晚間在臉書「爆廢公社公開版」PO文，只見原PO曬出一系列美味可口、令人食指大動的蔥油餅照片不過僅有一張則是拍攝店家價目表，只見上面寫著沒有加蛋的原味蔥油餅只要10元；加蛋或加泡菜需要20元；若是雙蛋或同時加蛋加泡菜的雙份加料，則是售價30元。

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對於店家如此佛心價的賣法，原PO忍不住笑說，「蔥油餅10塊錢只能吃爆！」，不僅如此，原PO還直接公開這間超佛心蔥油餅店的營業地點，就在台南灣裡，「這家讓你們知道也沒差，在灣裡，一個不會有觀光客的地方。」

該文曝光後，店家誇張的佛心價格，吸引不少網友熱烈討論，「無法理解的佛心價！」，「這是什麼佛心的價格？」、「光是蛋+10元就推爆了，現在一堆20的！」、「這毛利賺太低了，他不是在做生意，是在做善事啊！」。

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