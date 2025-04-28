拖了2年！龍岡、舊明活動中心追加千萬經費重新招標 力拚6月動工

中壢區龍岡市民活動中心2樓擴建工程，因廠商「落跑」，進度停擺。（記者李容萍攝）

2025/04/28 21:20

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區舊明、龍岡市民活動中心2023年4月分頭進行二樓增建工程，卻因得標廠商慶全營造公司爆發財務困難而「落跑」，工程停擺，最終解約收場。中壢區公所今（28）日表示，因原廠商無法持續施作，已由中壢區公所調整經費，並重新辦理招標，總經費約6200萬元，預定5月初開價格標，若投標廠商順利得標，將力拚今年6月動工。

市議員謝美英今日表示，上個會期的議會總質詢她即提出「中壢龍岡、舊明市民活動中心增建工程」停擺，不料，質詢結束，5個月過去了，完全沒進度；她強調，龍岡、舊明活動中心增建之前，雖然建築量體小，但至少可以使用，為了增建，這兩年來原本可使用的團體都無法使用了，結果工程停擺時間比預期長了許多，市府民政局應該確實督導，未來更應防止類似狀況發生。

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對此，民政局官員表示，龍岡、舊明活動中心增建工程延宕，是因原承包廠商因財務問題無法持續施作，中壢區公所業已依實際需要調整經費，並重新辦理招標作業，針對轄管的活動中心工程，已在每月工程列管會議中邀請專業工程人員協助檢視進度，積極掌握工程狀況。

中壢區長李日強說明，前廠商預定2023年開工後，孰料竟因資金調度不足，導致龍岡、舊明兩案活動中心的進度落後，最終無法順利完工，事後市府追加經費約1500萬元，兩案總預算約6200萬元，於本月中開標、本月底開資格標審查會，預計5月初會開價格標，兩棟活動中心的工期約300天，盼能儘速進場、儘速完工。

中壢區龍岡市民活動中心2樓擴建工程，因廠商「落跑」，進度停擺，市議員謝美英要求市府督促中壢區公所早日完工。（記者李容萍攝）

中壢區舊明市民活動中心2樓擴建工程，因廠商「落跑」，同樣進度停擺。（記者李容萍攝）

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