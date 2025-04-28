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    配合捷運綠線八德德和路一段第一階段4/30通車 張善政視察點燈祈福

    八德區德和路一段第1階段建德路至建國路預計本月30日通車，市長張善政28日到現地視察並點燈祈福。（桃市府捷運局提供）

    八德區德和路一段第1階段建德路至建國路預計本月30日通車，市長張善政28日到現地視察並點燈祈福。（桃市府捷運局提供）

    2025/04/28 21:22

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕配合捷運綠線G02車站設置需求，同時串聯G01、G03車站，桃市府捷運工程局首條代辦新闢道路工程八德「德和路一段」，第1階段建德路至建國路預計本月30日通車，市長張善政今（28）晚到現地視察並點燈祈福，祈求通車後用路人一切順遂，第2階段建國路至介壽路段，以明年底全線通車為目標。

    捷運局表示，德和路一段全長約1700公尺、寬40公尺，工程範圍東起介壽路、西至建德路，位於八德都市計畫區北側，並可路網延伸與捷運三鶯線銜接交會於G04車站，捷運局督責統包商調整工序，提前600天完成第1階段約800公尺的道路工程施作。

    張善政表示，此路段命名為德和路，是因起點為建德路，未來亦已規劃由介壽路繼續延伸至和平路，因此各取德、和2字為名，全線為雙向3車道，且中央分隔島退縮設置左轉專用車道，可提供舒適車行空間，打造八德區示範新闢道路，人行道亦設有不易損壞的壓花舖面人行道、行穿線退縮、最大化人行空間等設置，展現打造人本人行環境的決心，而人行道沿線種植紅花風鈴木、樟樹，成長成蔭後將提供居民休憩空間，親子可於40米康莊大道上，徒步欣賞綠葉成蔭、紅花盛開的美景。

    捷運局長劉慶豐表示，德和路一段全線與桃園捷運綠線共線，由捷運局代為施作，可有效減少施工界面、加快工程進度，通車後亦可疏解介壽路、長興路交通。

    八德區德和路一段第1階段建德路至建國路預計本月30日通車。（桃市府捷運局提供）

    八德區德和路一段第1階段建德路至建國路預計本月30日通車。（桃市府捷運局提供）

    八德區德和路一段第1階段建德路至建國路預計本月30日通車，市長張善政28日到現地視察並點燈祈福。（桃市府捷運局提供）

    八德區德和路一段第1階段建德路至建國路預計本月30日通車，市長張善政28日到現地視察並點燈祈福。（桃市府捷運局提供）

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