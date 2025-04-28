彰化市5/1「送肉粽」 送煞上中彰快速道路惹議

彰化市5月1日將有一場「送肉粽」，送煞路線今天公告引起議論。（資料照）

2025/04/28 21:01

〔記者湯世名／彰化報導〕生人迴避！彰化市1棟社區大樓今晚（28日）舉辦「送肉粽」科儀，無獨有偶，5月1日大竹里也將有一場「送肉粽」，不過公布的送煞路線僅記載上中彰快速道路即無下文，且儀式從晚上9點到凌晨零點長達3小時，引起不少議論。

根據彰化市大竹里辦公室今天轉發資料顯示，5月1日這起「送肉粽」科儀是從彰南路二段262巷口（順德工業旁巷子）右轉彰南路三段，經（香山里）左轉上中彰快速道路；晚上9點開始法事到晚上12點，敬請大家該時段迴避。

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有網友指出，晚上9點讓人怎麼迴避？這裡巷子的所有住戶都要因為法會不能進出嗎？不過也有人認為，習俗只是要安人心，而且法事只在山上，處理好就直接上車，應該不會影響到居民作息。另有民眾指出，一般「送肉粽」都會有終點化煞的地點，但這次卻只記載到「上中彰快速道路」就沒有下文，難道要將煞氣送往中彰？

當地里長則表示，相關資料都是法會單位所提供，他也不清楚為何會只寫到「上中彰快速道路」；不過他認為也不必非得一定要送往海邊，也有可能會送往沿線的溝渠去化煞。至於儀式從晚上9點到凌晨零點，應該只是抓個大概而已，不會真的長達3小時。民眾保持平常心即可，若真的有顧慮這天請盡量迴避。

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