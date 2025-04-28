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    桃園多處路段逢大雨必淹 議員質疑「環北灣」未納入監測點

    受到今年4月強烈鋒面影響，桃市府啟動3級災害應變中心，接獲災點通報立即前往勘災，緊急處理積淹水地點。（資料照，桃市府水務局提供）

    受到今年4月強烈鋒面影響，桃市府啟動3級災害應變中心，接獲災點通報立即前往勘災，緊急處理積淹水地點。（資料照，桃市府水務局提供）

    2025/04/28 20:29

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市部分路段每逢豪大雨就淹水，尤其中壢區環北路還被戲稱是「環北灣」，在地議員質疑，水務局每年編列預算監測水情，中壢區環北路、中北路卻未納入監測點；水務局表示，將現勘釐清淹水成因，滾動調整監測位置，辦理後續改善作為。

    水務局今（28）日於市議會進行工作報告，不分黨派議員關注桃園市近期豪大雨淹水問題，議員林政賢指出，今年3、4月桃園市各區因強降雨多處出現積淹水，光是桃園區淹水深度超過10公分就有12處，極端氣候已成常態，更凸顯桃園區域排水不足及脆弱問題。

    議員許家睿指出，今年3月強降雨，八德有多處積淹水，包括大興路、介壽路等，經現勘發現有水路阻塞、長年淤積、灌排交錯等問題，水務局應制定短、長期計劃解決。

    議員魏筠、張曉筠、彭俊豪等人提到，中壢區環北路、中北路等路段，近期只要大雨就淹水，尤其是環北路，市府每年編列1500萬元監測水情，但目前僅列管八德長興路、桃園富國橋下、興邦路43巷及龜山復興一路到文化一路，環北路、中北路等易淹水路段仍未被納入。

    議員謝美英指出，本月12日晚間一場豪大雨，瞬間造成多處淹水，中壢、平鎮、八德、觀音、蘆竹及桃園等區都有災情傳出，其中，中壢路段的淹水情形極為嚴重，包括民族路六段、延平路、環北路、中正路二段、中北路二段、榮民南路、永福路以及中新地下道等，逢雨必淹幾乎都是固定幾個路段，前瞻經費治水多年，但改善效果並不顯著。

    水務局表示，今年4月桃園市重複淹水熱點共有6處，4處位於中壢區，包括環北路546號附近、中正路2段139號附近、延平路643號附近、中北路2段226號附近，其餘在平鎮區南平215號、八德區和平路38號，水情監測點原則以重複發生淹水點處或較低窪地區優先設置，若監測點經工程改善或近期無淹水情事，則滾動調整至其他須監測位置，中壢區環北路從前年至去年共發生3次淹水事件，將現勘釐清淹水成因，滾動調整監測位置。

    另針對歷年易積淹水熱點，由各權管單位定期巡檢清淤地點，確保既有排水系統發揮效益，若評估後需續辦理工程改善作業，則排定優先進行改善，並一併納入每月易淹水會議控管，遇有豪大雨或颱風等強降雨，亦會啟動防汛機制，加強檢視預佈抽水機組、雨水下水道及側溝等設施運作狀況。

    水務局表示，淹水案例經查多為排水孔遭堵塞，汛期前將加強清淤，若屬雨水下水道系統問題，除辦理各區域水利設施檢討作業，逐年向爭取中央補助經費辦理排水改善工程，以提升整體排水效能。

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