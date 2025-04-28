嘉義縣府6300萬新建布袋公托中心 下半年招生40名

布袋公共托嬰中心空間明亮。（記者林宜樟攝）

2025/04/28 20:05

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府推動公共托育布建，提供完善的幼兒照顧資源，爭取前瞻基礎建設經費，投入6300萬元在布袋國小內新建布袋公共托嬰中心，目前工程進度92％，預計今年下半年將可招收40名2足月至未滿2歲嬰幼兒。

嘉義縣長翁章梁、布袋鎮長蔡瑋傑等今天到布袋公共托嬰中心工程視察，關心工程進度與品質；翁章梁說，布袋鎮人口數約2萬4千多人，0到2歲嬰幼兒約200多人，為提供在地居民完善平價的托育環境，在布袋國小打造布袋公共托嬰中心，布袋國小附設幼兒園也將在114學年度招收2至3歲幼兒，銜接托嬰中心服務。

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布袋公共托嬰中心為兩層樓建築，有配膳室、活動區、護理區、多功能教室及盥洗室，可提供完善的托嬰服務。

翁章梁說，為完善嬰幼兒照顧資源，縣府已開辦朴子、大林、水上、義竹、中埔、竹崎、新港7處公共托育家園，太保與民雄已有公共托嬰中心，中埔、布袋公共托嬰中心今年將開辦，太保、中埔親子館將陸續完成；民雄福樂安居社會住宅、馬稠後工業區、東石、竹崎正規劃設置托嬰中心或公共托育家園，未來將依區域發展、社會住宅設立地區規劃布建，滿足托育家庭的需求，讓家長安心就業。

嘉義縣社會局表示，未來將持續評估各鄉鎮市托育需求，與社會各界合作，布建公共托育設施，打造友善育兒的環境。

嘉義縣長翁章梁視察布袋公共托嬰中心。（記者林宜樟攝）

布袋公共托嬰中心即將完工。（記者林宜樟攝）

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