環保蟑螂宜蘭偷倒廢棄物 僱隱密性高「鷗翼車」避人耳目

環保蟑螂集團為避人耳目，僱用隱密性高的鷗翼車載運廢棄物。（圖由宜縣環保局提供）

2025/04/28 19:48

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣遭環保蟑螂集團偷倒上千噸廢棄物，業者為避人耳目，僱用隱密性高的鷗翼車載運。宜蘭縣政府環保局今天（28日）表示，縣內被非法傾倒地點有5處，發文給行為人要求清除，目前已有2處回復原狀。

宜蘭地檢署偵辦這起環保蟑螂集團偷倒案，今天起訴20名被告，針對洪姓及王姓主嫌具體求處有期徒刑2年10月及2年8月，並聲請法院扣押作案用的14輛貨車，沒收2000萬元犯罪不法所得。全案移審宜蘭地方法院，法官裁定洪男續押，王男10萬元交保。

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宜縣環保局去年11月接獲檢舉，直指員山鄉遭人偷倒廢棄物，之後，冬山鄉、宜蘭市、礁溪鄉也陸續傳出有來路不明廢棄物，環保人員到場採證，發現有不少新北市公司行號產出的垃圾，通報新北市環保局協助調查，查出環保蟑螂集團接案後，把新北等地廢棄物運到宜蘭偷倒，藉此省下可觀的處理規費，從中牟取暴利。

根據調查，涉案的環保蟑螂集團為規避查緝，僱用密閉車廂或隱密性高的鷗翼車載運廢棄物，甚至招攬回頭車運送，像是菜車從宜蘭運菜到外縣市販賣，回程時運送廢棄物回來棄置，透過各種取巧手法避人耳目。

非法棄置行為後續清理成本相當可觀，宜縣環保局表示，已行文給多名行為人要求自行清除，有些行為人爭取減刑派員處理，全縣有2處偷倒地點回復原狀，希望另外3處的廢棄物也能儘速清除。

宜縣環保局已向環境部爭取明年度預算，盼在聯外道路重點路段增設智慧圍籬，藉由高解晰度監視鏡頭搭配AI人工智慧，辨識車牌及運載物品，若發現異常會自動告警通報，阻絕外縣市非法廢棄物入侵宜蘭。

宜蘭地檢署聲請扣押此案中運載廢棄物的貨車。（圖由宜縣環保局提供）

宜蘭縣政府環保局掌握全縣有5處地點遭環保蟑螂集團偷倒。（圖由宜縣環保局提供）

宜縣環保人員到偷倒地點採證，循線查出來自新北市。（圖由宜縣環保局提供）

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