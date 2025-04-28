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    北捷廣播「有人喝水」通報保全抓人 他質疑太嚴格掀兩派論戰

    台北捷運時常向旅客宣導各項搭車規定，其中搭車時禁止「飲食」、「喝白開水」或「嚼口香糖」，違者最可處高7500元罰鍰。示意圖。（資料照）

    台北捷運時常向旅客宣導各項搭車規定，其中搭車時禁止「飲食」、「喝白開水」或「嚼口香糖」，違者最可處高7500元罰鍰。示意圖。（資料照）

    2025/04/28 20:55

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北捷運時常向旅客宣導各項搭車規定，其中搭車時禁止「飲食」、「喝白開水」或「嚼口香糖」，違者最可處高7500元罰鍰。然而，日前有網友發文指出，在搭乘捷運聽見廣播，內容稱有民眾在第5車廂內喝水，請保全即刻前往逮人，讓網友納悶「有這麼嚴重？」，此文一出，也在網上掀起激烈論戰。

    該名網友昨（27）日在PTT以「捷運廣播保全到車廂抓喝水的」為題發文，透露他在搭乘捷運時，全車廂突然聽到廣播說「請保全到第五車廂，有乘客在車廂內喝水」，讓他當場聽完後震驚不已，並直呼「這麽嚴重？？？我以為喝水可以不要喝飲料就好，喝水是不是和殺人一樣嚴重？要廣播保全立即去車廂處理？」。

    貼文一出，引爆兩派網友激烈論戰。一派人認為根本是在小題大作，「比酒駕還可怕」、「喝水可以吧又沒丟垃圾」、「乘客喝水請保全幹嘛」、「是有人攻擊的暗號嗎？不然喝水廣播也太小題大作了」；另一派人則力挺說，「禁止飲食就包含喝水啊」、「覺得渴是不會出站喝喔」、「你不想遵守，多的是其他交通工具可搭」。

    根據台北市政府官網說明，依照現行《大眾捷運法》第50條第1項第9款規定，「捷運系統禁止飲食區內不得飲食」，旅客進入各車站閘門前之黃色標線內，一律禁止飲食（包含喝白開水、礦泉水），違者處新台幣1500元以上、7500元以下罰鍰；惟如身體不適等特殊狀況，需喝水、吃糖、吃藥時，可洽服務人員予以協助。

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