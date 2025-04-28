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    李四川台中迎親 為北市帶回2隻黑天鵝

    台中市贈兩隻黑天鵝給台北市政府。（取自李四川臉書）

    台中市贈兩隻黑天鵝給台北市政府。（取自李四川臉書）

    2025/04/28 19:34

    〔記者何玉華／台北報導〕台中市分享秋紅谷放養並成功孵化的黑天鵝，將其中兩隻贈送給台北市政府。代表台北市政府前往台中迎接的副市長李四川說，一隻叫「小碧」，一隻叫「小湖」，未來將養在内湖的碧湖公園。

    兩年前進駐台中秋紅谷的兩對黑天鵝，在台中市府照料下順利繁衍，已擴增至15隻；今（28）日由台中市長盧秀燕主持「黑天鵝贈養儀式」，將6隻黑天鵝分贈台北市政府、台北大學與東海大學，期盼更多人親近黑天鵝，一起推動生態教育。

    李四川晚間在臉書分享他今天代表市長蔣萬安到台中娶親，迎娶一個「鵝」子，也娶了一個女「鵝」，「成雙成對，萬年富貴」；兩隻黑天鵝，一隻叫「小碧」，一隻叫「小湖」，將養在内湖的碧湖公園。

    李四川說，一手餵養兩隻天鵝長大的西瓜姊姊，看來有些不捨，他有答應一定好好照顧，也歡迎西瓜姊姊隨時來探親。他也提醒民眾，天鵝是草食性動物，在碧湖公園看到牠們時，不要亂餵食，好好欣賞牠的美姿就好。

    北市副市長李四川（右2）說，一隻叫「小碧」，一隻叫「小湖」，未來養在內湖的碧湖公園。（取自李四川臉書）

    北市副市長李四川（右2）說，一隻叫「小碧」，一隻叫「小湖」，未來養在內湖的碧湖公園。（取自李四川臉書）

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