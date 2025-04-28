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    中市5個德州撲克協會冠全國 議員憂賭博要求訂定規範

    中市議員陳文政擔憂德州撲克據點掛羊頭賣狗肉。（記者蘇金鳳攝）

    中市議員陳文政擔憂德州撲克據點掛羊頭賣狗肉。（記者蘇金鳳攝）

    2025/04/28 19:25

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕德州撲克牌台中市有增加的現象，市議員陳文政表示，幾年前高等法院判德州撲克牌是競技不是賭博，之後德州撲克牌店愈來愈多現象，以協會成立，而台中市有5個協會登記，全國之冠，而有些內部運作有籌碼、有荷官發牌，根本就是賭場，「掛羊頭賣狗肉」 而且地點還設在重劃區及學校，要求市府訂定自治條例管理辦法來規範德州撲克牌店設置的地點。

    副市長黃國榮表示，市府兩個月召開的治安會報，有幾次討論過，對於掛羊頭賣狗肉的業者，會加強查緝；經發局表示，市府針對已辦理棋牌社等相關名稱登記或實際從事麻將、撲克牌等營業行為的業者進行聯合稽查，2023年查獲53件、2024年查獲65件場所涉經營麻將及撲克等，涉建物違規使用依建築法裁處，涉犯賭博罪情事則移送地檢署偵辦。

    市議員陳文政表示，過去台中市有百家樂餐廳，好不容易消聲匿跡，現又出現德州撲克牌協會，造成盛行的原因2022年11月高等法院的判例，是競技不是賭博，業者紛紛以「協會」名義開設據點開業，但內有籌碼、荷官發牌，不是賭博。

    陳文政並表示，調查發現，全台中已有5個正式登記的協會，數量居全國之最。若加上各協會旗下的分會及聯盟據點，全市已超過30處以上，且多數分布在住宅區、學校旁，甚至國中小學附近，對青少年影響深遠。

    他指出，既然八大行業如酒店、酒吧、網咖都須申請與備查，為何德州撲克據點能輕易進駐住宅區與學校周邊？且現場有荷官發牌、開業至深夜，難道不應比照管理？要求針對德州撲克牌設立的地點應訂定自治條例管理。

    經發局表示，另有關業者申請成立德州撲克協會後，變相盈利商業行為或違法從事賭博行為，市府已有掌握此現象，並在治安會報中討論，將成立專案小組，針對德州撲克協會現象提出因應辦法，防範不法情事發生。

    副市長黃國榮表示，對於德州撲克據點是否有暗藏賭博，會加強查緝。（記者蘇金鳳攝）

    副市長黃國榮表示，對於德州撲克據點是否有暗藏賭博，會加強查緝。（記者蘇金鳳攝）

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