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    「台中幣」7月上路特約商店可抵消費 議員憂誘因不足

    台中幣7月上路部份特約商店將可抵消費，議員憂獎勵誘因不足恐參與度低。（圖：擷自台中通APP）

    台中幣7月上路部份特約商店將可抵消費，議員憂獎勵誘因不足恐參與度低。（圖：擷自台中通APP）

    2025/04/28 18:59

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市鼓勵民眾響應淨零碳排，7月將啟動「淨零生活數位點數平台」，鼓勵民眾搭乘大眾運輸、健康計步、借閱電子書、資源回收機等減碳行動，依據減碳任務兌換「台中幣」，可到特約商店抵消費。多名議員認為獎勵誘因不足，恐影響民眾參與度；數位發展局長林谷隆指出，未來獎勵措施會滾動檢討。

    台中市議員張玉嬿質疑，推動點數兌換成敗的就是可以兌換的場所須讓市民有感，「讓台中幣好用」，但市府迄今推出獎勵僅有到作特約商家抵消費且店家數寥寥可數，兌換地點更無四大超商、百貨量販，「台中幣」恐無法形成吸引力。

    市議員施志昌及林祈烽也指出，若依照目前平台推動規劃的台中幣恐成效有限，包括市民認知度與參與率不足、點數價值感偏低，又欠缺長期行為累積與深度獎勵機制，憂政策效果恐難能持續發酵。

    施志昌強調，若市府僅止於提供點數兌換，政策恐淪為一次性行銷，無法真正改變市民行為模式，建議數位發展局應比照電腦遊戲與手遊的設計思維，導入「里程碑獎勵制」，讓市民每一次低碳行動都能積分晉級，逐步解鎖不同階段的獎勵。

    例如累積100點成為「綠能實踐者」可獲商家折扣券；累積500點晉升「低碳行者」，可兌換市府限定紀念品；累積1000點則晉升為「永續達人」，可獲頒榮譽證書並受邀參與市政活動。

    此外，施志昌也提議推出社區與家庭集體參與獎勵，設立「社區榜樣獎」及「家庭減碳王」，並透過APP公開「永續英雄榜」，讓市民能在排行榜中看見自己的努力，進而促進榮譽感與歸屬感。

    林谷隆指出，平台預計7月上路推「台中幣」，目前先規劃約10點可兌換1元消費折抵，7月推出後預計會有至少100家特約商店可兌換台中幣，議員相關建議將列入平台上路後滾動檢討，包括另積極規劃可抵繳停車費、國民運動中心入場費等機關規費使用台中幣等。

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