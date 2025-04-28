民眾質疑雙北不需2顆大巨蛋 新北副市長陳純敬：2座不同性質

國民黨籍新北市議員陳偉杰表示，日前隨市長侯友宜考察日本東京巨蛋與西武巨蛋後，認為新北大巨蛋應參考西武巨蛋模式，並推薦「淡海二期」作為最具潛力的選址地點。 （記者羅國嘉攝）

2025/04/28 19:02

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北大巨蛋選址引熱議。新北市議會今（28）日進行一至六審業務質詢，國民黨籍新北市議員陳偉杰表示，有民眾質疑「雙北不需要兩顆巨蛋」，並指新北應借鏡西武巨蛋模式，也力推「淡海二期」是最具潛力的選址地點；副市長陳純敬則說，不排除雙北擁有兩座性質不完全相同的大巨蛋，就新北與台北市在地理環境、背景需求上與東京各有不同，也就是說都會區跟新北會更多元。

陳偉杰在質詢時關心，市府是否能如期在今年底確定巨蛋選址？體育局長洪玉玲回應，依據去年市長總質詢承諾，今年底將選定最終地點。針對現階段評估的6個潛力場址，各地點皆有優缺點，仍在積極比較中。

請繼續往下閱讀...

面對陳偉杰說，外界質疑「雙北不需要兩顆巨蛋」，洪玉玲強調新北大巨蛋與台北大巨蛋定位將有所區隔，新北將主打全天候、多功能體驗模式，類似日本西武巨蛋，預期可帶動區域長天期、多元化使用，不僅舉辦運動賽事，也能承辦演唱會、展覽與觀光活動。

陳偉杰也力推「淡海二期」作為首選地點，因為淡海二期腹地廣大，且交通建設迅速成形，包括淡江大橋預計今年底通車、淡北道路預計2029年完工，可有效支撐大型活動所需的人流及交通需求。此外，總統賴清德也曾承諾支持淡海科技城發展，建議市府積極向中央爭取，將巨蛋建設納入整體規劃。

城鄉局長黃國峰表示，目前6個潛力區域中，除土城看守所以外，其它地點皆屬於整體開發區，未來可透過都市計畫變更或區段徵收推動開發。其中淡海二期擁有超過600公頃腹地，空間條件優越。

針對交通量體、土地取得難易、開發時程及周邊住宿接待量能等議題，陳偉杰要求市府應完整納入評估指標。觀旅局長楊宗珉指出，淡海周邊已有較完善的觀光與住宿基礎，能支持未來巨蛋相關大型活動需求。

國民黨籍新北市議員陳偉杰表示，日前隨市長侯友宜考察日本東京巨蛋與西武巨蛋後，認為新北大巨蛋應參考西武巨蛋模式，並推薦「淡海二期」作為最具潛力的選址地點。 （記者羅國嘉攝）

新北市政府推動新北大巨蛋建設，目前有6個選址評估中。圖為新北大巨蛋第二張曝光的模擬圖。（新北市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法