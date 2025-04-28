高顏值小葉欖仁「暴力生長」 種25年後竄根撐開中央分隔島

圖左是斗中路一排樹齡逾25年的小葉欖仁；圖左見到竄根已撐破中央分隔島。（記者顏宏駿攝）

2025/04/28 18:42

〔記者顏宏駿／彰化報導〕小葉欖仁樹型優美，經常被種在中央分隔島作綠廊，但它「暴力生長」恐引發道路的安全問題！彰化縣北斗鎮斗中路、台一線種植上千棵小葉欖仁樹，已種植逾25年，樹木枝繁葉茂、樹幹巨大，但很多竄根已撐開中央分隔島，再續長下去，恐出現道安和公共安全問題。

斗中路的小葉欖仁樹約在1998年種下，詩人吳晟說，當時他印象深刻，原本斗中路沿線是土芒果樹，他結合前縣議員陳聰結力主保留下來，無奈不為縣府接受，改種當時最流行的小葉欖仁。

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吳晟說，芒果樹種在斗中路近百年，相安無事。小葉欖仁由貿易商從國外引進，樹形優美，很快打動官員的心，但才種了25年就產生諸多問題，包括樹幹碩大，造成路面不平，中央分隔島被撐破；樹木生長迅速，樹質脆弱，颱風期來臨前都要修剪，養護費不貲；今又有八哥鳥寄生的問題。

吳晟表示，國家各級政府應該有一套可長、可久的「路樹政策」，在適合的環境，種適合的樹，可以避免浪費公帑，又可以促進生態平衡。

縣府表示，斗中路和台一線的小葉欖仁是較早期種植，他們初步調查，確有造成部分中央分隔損害，但尚未危機行車安全，他們會持續觀察注意。

縣府指出，彰化縣過去確無一套永續的種樹政策，造成鄉鎮公所或民間一窩蜂搶種「顏值高」或標榜「台灣原生種」的樹木吸客，樹木景觀和生態問題叢生。因此縣府已委託台灣山林復育協會在八卦山脈尋找屬於彰化的原生樹種，如今已找到80種，並進行培育，未來將在東螺溪的溪湖鎮、埔鹽鄉沿線栽種，藉由「東螺溪水綠廊道工程」打造「彰化原生樹種」基因庫，並成為民眾休閒、觀光的所在。

斗中路的小葉欖仁樹齡逾25年，樹幹巨大，竄根快撐破中央分隔島。（記者顏宏駿攝）

斗中路的小葉欖仁樹齡逾25年，樹幹巨大，竄根快撐破中央分隔島。（記者顏宏駿攝）

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