職探中心遭疑加重偏鄉代理教師負擔 新北教育局：落實人員加給或減授課

新北市教育局推動「職涯探索中心」，遭質疑加重偏鄉代理教師行政負擔；教育局表示，將督導學校依規定聘任人員，並落實人員加給或減授課堂節數。 （教育局提供）

2025/04/28 18:54

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市教育局推動「職涯探索中心」政策，全國代理暨代課教師產業工會今（28）日質疑，未同步配置專責行政人力，業務轉嫁至偏鄉學校教師，加重教學與行政負擔，導致萬里國中半年內2位代理教師離職。對此，教育局表示，將督導設置職探中心的各校依規定聘任人員，並落實人員加給或減授課堂節數。

教育局表示，依據教育部「國民及學前教育署補助直轄市縣（市）政府辦理職業試探與體驗示範中心作業要點」及「新北市政府教育局職業試探與體驗示範中心設置及組織運作要點」規定，職探中心可設置召集人、副召集人、專業工作人員等人力，並無組長職務，因此沒有對應的主管加給。

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教育局說，萬里國中聘任的「海事類體驗教育中心」相關人員，為負責該中心各項業務規劃推動及學校主管交辦事項，並非一般兼任行政職。校方強調，校內各項活動與學生競賽分工，皆於處室會議共識，課務分配以合理分工及均衡為原則調整。

教育局指出，經調查該職缺招聘時，僅在面試時說明需兼任職探中心工作，可減授部分課堂節數，但未在簡章上敘明。針對學校未依規定專案報教育局核准代理代課教師兼任行政職務，且未將招聘人員應聘職務內容完整公告，及未依學校簡章公告甄選結果等，教育局已函文糾正學校，並要求立即改善；同時督請該校未來招聘代理代課教師作業及新進教師報到等作業，應清楚說明工作職責與權利義務，確保教師充分知悉並保障權益。

教育局強調，將持續督導設置職探中心的各校需依照法規聘任人員，並落實相關人員加給或減授課堂鐘點事宜；各職探中心辦理活動，皆會依據學校人力量能規劃適當場次，同步考量學校整體運作及另案補助鐘點費、材料費等經費辦理。

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