台北燈節龍燈加持 南投中寮打造遊龍勝地

去年台北龍年燈節主燈，移至南投縣中寮鄉三官殿展示，變身社區意象。（南投縣政府提供）

2025/04/28 18:29

〔記者張協昇／南投報導〕去年台北龍年燈節主燈，移至南投縣中寮鄉三官殿展示，變身社區意象，南投縣長許淑華28日會勘後允諾動支300萬元，為清水村打造龍意象光雕及進行牆面優化工程，地方人士打鐵趁熱，表示將積極串連石龍宮、龍鳳瀑布及法華寺巨龍等景點，將中寮鄉打造成「遊龍勝地」，帶動觀光發展。

中寮永和社區、龍岩村都是以龍做為社區意象，去年台北龍年燈節過後，三官殿爭取龍型主燈到社區展示後，從北中寮到南中寮可說「龍都來」；觀光景點也從石龍宮土地公泡麵、龍鳳瀑布、到法華寺巨龍，地方因此醞釀規劃以「龍為主題」的觀光遊程。

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縣府觀光處長陳志賢表示，縣府近幾年來在中寮鄉投入許多觀光建設，包括前年斥資1000萬完成月桃香觀景台、歩道及小台灣湖的環境改善工程，今年也已發包1200萬元，正辦理永祿古道入口意象及步道改善工程，另外也編列900萬元經費，持續改善龍鳳瀑布步道沿線景觀及觀瀑平台工程。

許淑華則表示，中寮鄉可透過休閒步道及自行車旅色運具，結合農業體驗與宗教觀光，開發低碳深度遊程及輕旅行，縣府將全力支持。

中寮鄉龍岩村入口的金龍造型社區意象。（南投縣政府提供）

南投縣長許淑華會勘中寮鄉地方建設，縣府觀光處長陳志賢簡報指出，將於清水村打造龍意象光雕及進行牆面優化工程。（南投縣政府提供）

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