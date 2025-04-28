桃園污水下水道拚接管遇用地障礙 累積1萬3000戶難接管

桃園市力拼污水下水道接管，截至今年3月底，接管率26.42%、約有25萬戶完成。（桃市府水務局提供）

2025/04/28 18:38

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市推動污水下水道接管，每年以3萬戶速度前進，截至今年3月底，接管率26.42%、約有25萬戶完成，水務局今（28）於市議會進行工作報告，議員謝美英質詢指出，有透天戶住戶卡在土地問題無法接管，也憂心未完成恐挨罰；對此，水務局長劉振宇答詢表示，以桃園污水下水道BOT案來說，類似「障礙戶」累積有1萬3000戶，剛開始的中壢BOT推估未來會有2萬戶，必須跟中央研商是否考慮透過修法來解決，亦不會因此對住戶開罰。

污水下水道接管配合住家化糞池在屋後採後巷施工，施工前民眾必須先拆除增建物，隨著污水下水道接管進入老舊社區及街廓，接管問題也陸續浮現，謝美英表示，有透天住戶向她反映，期待接管已久，好不容易施作到住家附近，卻發現管線被新大樓擋住，導致無路可通往主幹管，自家只能維持原狀，之後如要接管恐怕只能自費，更擔心無法完成接管會挨罰1萬到10萬元。

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謝美英表示，「據了解，這是通案、不是個案」，因桃園早期城市規劃不是棋盤式，導致很多房子蓋得奇形怪狀，且改建時間不一，若遇到有老屋改建或新大樓落成，新的合法建物都有保留管線接管，也無法強拆，若正好位在主幹管前，就會影響到裡面的住戶，這樣的住戶比例相當驚人，水務局應該正視，儘早提出解決之道。

劉振宇表示，桃園市因都市計畫型態非棋盤式，造成有些後巷走到底是大樓或另外橫向的住家，無法埋設對外的連接管，依桃園目前的接管案例看起來，這樣的住戶比率約在10%到20%之間，不只是桃園，其他縣市也有類似問題，必須跟中央來研商是否可考慮修訂法令來解決，屆時會再協助住戶接管，或是住戶自行將污水管排放點改至屋前接管，由前面辦理用戶接管。

污水促參計畫工程科科長鍾淑女表示，桃園市現有桃園、中壢及埔頂3大污水下水道BOT計畫，桃園包括桃園、蘆竹區，目前接管15萬戶，約有1萬3000戶有接管障礙，剛啟動的中壢預計接管20萬戶，除了青埔重劃區，大多屬於舊城區，推估會有2萬戶障礙戶，至於埔頂預計接管1萬戶，目前完成3、4000戶，因屬新興區域，類似問題相對少。

另，議員舒翠玲提到，有用戶是單純不想納管，屆時可能還是得自掏腰包，否則將會被開罰，水務局應該向民眾說清楚、講明白；水務局表示，民眾若不同意由政府辦理其住家的用戶接管，依法將要求民眾辦理污水納管申請，自費將住家的污水辦理用戶接管接到公共管線，如不辦理污水接管，環保單位還會額外要求繳納水污費。

桃園市力拼污水下水道接管，截至今年3月底，接管率26.42%、約有25萬戶完成。（桃市府水務局提供）

桃園市力拼污水下水道接管，截至今年3月底，接管率26.42%、約有25萬戶完成。（桃市府水務局提供）

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