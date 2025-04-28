期刊文獻1年下載千萬次 AI、COVID-19最熱門

國家圖書館今公布「113年台灣期刊資源學術能量風貌報告」發布會。（圖由國圖提供）

2025/04/28 17:59

〔記者林曉雲／台北報導〕國家圖書館今（28）日公布「113年台灣期刊資源學術能量風貌報告」，「期刊文獻資訊網」至113年底收錄逾335萬筆篇目、典藏242萬篇期刊文獻全文，全年下載全文次數達1030萬次，使用者查詢期刊的10大關鍵詞，「人工智慧」成為最受關注的研究領域，而疫情過後，「COVID-19肺炎」仍是持續被研究的主題。

國圖館長王涵青表示，台灣學術資源能量奠基於研究機構、學術出版單位及研究者之貢獻，國圖彙整的台灣學術資源能量風貌報告，呈現每年館藏資源協助讀者研究的概況，以及了解讀者所關注的焦點議題，有助於國圖於資料徵集與知識服務的聚焦及深化，也有助於出版者及研究者在刊物的經營方針與研究主題的發展趨勢的認識。

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王涵青也表示，感謝各界與國圖共同符應「開放近用」（Open Access）精神，使國家文化及學術能量在數位時代及網路環境下得以廣布與傳承。

國圖統計過去一年典藏的期刊文獻在授權及讀者使用情形、觀察期刊被引用的傳播歷程、分析期刊使用的關鍵詞彙，了解熱門研究主題，今日舉辦發布會，來自學術期刊出版機構代表逾160人出席。

其中，期刊文獻反映重要時事，人工智慧、COVID-19肺炎、永續發展等議題較為熱門，「人工智慧」的研究不僅反映了科技發展趨勢，也展示了其在教育、醫療及產業中的應用潛力，另一方面，「COVID-19肺炎」仍是持續被研究的主題，特別是在遠距醫療及高齡者研究方面，而「永續發展」作為全球重要議題之一，也在台灣學術界中佔有一席之地，反映出對環境治理及社會責任的關注。

國圖另以「台灣人文及社會科學引文索引資料庫」收錄的逾356萬筆來源文獻，以及869萬引文文獻，透過書目計量分析，觀察期刊傳播的樣貌，以「5年引用」及「長期引用」二指標對各期刊進行統計與分析，並依不同學門、期刊級別等，分別梳理其連結脈絡，提供人文及社會科學研究，及各期刊出版機構參考。

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