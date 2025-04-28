檸檬今年恐減產5成 屏東農盼救助

今年檸檬落果嚴重。（記者羅欣貞攝）

2025/04/28 17:59

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今年初連續低溫加上溫差過大，產地紛傳農損，除了酪梨外，如今檸檬也傳落果，重要產地所在的屏縣九如鄉農會評估今年恐減產5成；屏縣府農業處也說，檸檬目前已有公所速報，正在排定時間勘查。

屏東縣是檸檬重要產區，種植面積約逾1700公頃，占全國近七成，以九如、高樹、鹽埔等屏北鄉為重要產區，全台每10顆檸檬中就有7顆來自屏東縣，去年受到連續颱風影響，屏縣檸檬減產約3成，但今年情況恐怕更嚴峻。

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「今年可能減產5成以上！」，九如鄉農會總幹事龔泰文表示，冬天太長，且溫差過大，今年3月日夜溫度差了攝氏10度以上，最適合檸檬生長的溫度大約在20度左右，但之前晚上有時降到14度、15度左右甚至12度，忽冷忽熱造成著果率低以及落果，一串枝條過去正常可長5顆、6顆左右現在只剩2、3顆，而且不一定能長成，有的在幼果期就落掉。

龔泰文說，最近農民紛紛向農會反映，春天都已經要過了要進入夏天了，正常來說此時應該是果樹上滿滿都是檸檬要準備採收，但現在樹上卻只有一點點果實而已，果粒大小也差很多，而且最近出大太陽，又有果實曬傷，看起來像「燒焦」，就算採收了也沒有汁，過去這個時候農會都要準備處理生產過剩的問題，但現在產量竟然都沒有出來，而且價格還變低，目前產地價一台斤30元，去年同期還有50元；農民希望政府比照其他果樹，給予檸檬農損現金救助。

屏東縣府農業處則表示，屏縣酪梨已被公告為低溫農業天然災害現金救助地區，目前受理農民申請中，檸檬目前已有公所速報，正在排定時間勘查中，縣府會持續掌握相關農情。

立委鍾佳濱近來也接獲農民陳情，並到檸檬園了解災損，他表示，年初冷氣團頻繁報到，低溫加上巨大溫差，造成嚴重農損。除了酪梨外，檸檬也受害，按慣例7月應是豐收旺季，如今恐將減產5成；他會協力地方與中央了解災損，不讓農民長久的心血白費。

目前檸檬樹上的果粒大小差很多。（記者羅欣貞攝）

屏縣九如鄉農會總幹事龔泰文表示，夏天是檸檬盛產期，但如今樹上果實卻不多。（記者羅欣貞攝）

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