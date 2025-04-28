台中訂保育條例5年仍有28石虎死傷 挨批保育開倒車

台中市訂有石虎保育自治條例推動石虎保育。（市府提供）

2025/04/28 18:14

〔記者蘇孟娟／台中報導〕石虎是一級保育類動物，因台中也有石虎現蹤，台中市2020年訂定「石虎保育自治條例」，2023年更成立石虎保育委員會，但市議員林祈烽、施志昌、鄭功進今指出，自治條例上路5年來卻有多達28隻石虎死傷，石虎保育開倒車；農業局長張敬昌指出，石虎死亡與棲地往外擴尋有關。

林祈烽指出，台中市在2020年制定「台中市石虎保育自治條例」，2023年成立石虎保育委員會，但據統計，自條例施行後，台中市石虎因路殺、中獸鋏、毒殺及犬隻攻擊等原因死亡的案例逐年攀升，5年來石虎死傷數28件，有24件死亡、4件受傷，尤其在2023年成立保育委員會更一年內石虎死傷數更暴增至11死1傷，石虎保育竟開倒車。

請繼續往下閱讀...

林祈烽更指出，動物保護法及野生動物保育法早已明令禁止使用獸鋏，但台中市仍屢見石虎因中鋏傷亡，凸顯市府在取締獸鋏買賣上存在重大疏漏，農業局對於石虎棲地劃設、道路友善設計與宣導措施均進展緩慢，未能有效防範石虎路殺問題。

林祈烽呼籲，市府應立即檢討石虎保育政策，重新盤點石虎熱區與危險路段，並加強生態道路設計與社區宣導，他也建議石虎保育委員會應立即召開臨時會議，針對近期有非法集團販賣石虎肉案件提出精進作為，並研議修訂自治條例加重量刑，嚇阻惡意殺害石虎的不良分子。

農業局長張敬昌指出，全國石虎數約在一千隻左右，台中也約有200隻，石虎熱點約在烏溪及筏子溪周邊，另包括東勢、石岡、新社、霧峰山區也有，因活動範圍與人類生活環境接近，易發生路殺案件。

張敬昌指出，為防石虎路殺，均邀集相關單位協助，包括交通局設路標提醒及訂速限等，加強宣導，去年11月4日通過「石虎保育行動計畫」，訂定各項績效指標，作為各局處推動相關業務的基礎。未來，市府也將持續廣納專家學者及團體意見，精進台中市的石虎保育工作。

針對部分石虎受傷案件疑為受獸鋏等獵具所致，農業局說明，今年修正的野生動物保育法，已全面禁止使用獸鋏，近年農業部林業及自然保育署已研發對野生動物傷害性較小的改良式獵具，作為供妨害野生動物危害農作的替代方案，農業局將持續加強宣導及查緝，避免獸鋏危害。

台中訂有石虎保育條例，議員施志昌（右起）、林祈烽及鄭功進質疑5年來仍有28隻石虎死傷。（記者蘇孟娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法