新北社安網進用率77.9％ 社會局：「徵才育才留才」策略改善人力流失

新北市議員彭佳芸批評市府社工人力流失嚴重，進用率低於全國平均，呼籲市府應積極補齊缺口，不應一味推諉中央。（記者羅國嘉翻攝）

2025/04/28 18:28

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市議會今（28）日進行一至六審業務質詢，民進黨籍市議員彭佳芸針對「社會安全網人力進用率」議題提出質詢，批評市府社工人力流失嚴重，進用率低於全國平均，呼籲市府應積極補齊缺口，不應一味推諉中央；社會局長李美珍回應，市府已積極推動「徵才、育才、留才」三大策略，以2023年至2024年數據為例，社工離職率下降4％，在職率成長超過7％，留任情況已有改善。

彭佳芸指出，市府曾在2022年底宣稱社安網人力進用率達85％，但根據衛福部最新統計，新北市進用率僅77.9％，不僅低於全國平均87.9％，更在各縣市中排名最低。她質疑市府過去數據膨脹造假，或者近年人力流失嚴重，導致新北市連續三年因未達標而遭中央扣減約10％的補助款，形成惡性循環，影響市民社會安全服務的可及性。

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針對市府去年提出的久任計畫、薪資調整與租屋補貼等措施，彭佳芸認為，這些政策未能有效改善基層社工的工作環境，且爭取勤務加給責任推給中央，改革流於形式；而租屋補貼設計未考量已在新北深耕多年、已購屋定居的資深社工，反而打擊士氣。

彭佳芸強調，社安網是全國統一推動的政策，新北市不應與中央標準差距擴大，呼籲市府在社安網第二期計畫結束前，務必達到85％進用標準，強化社會安全體系，確保市民福祉。

李美珍回應，社工人力缺乏是全國普遍面臨的問題，目前新北市社安網進用人數為706人，為全台第二高，且新北市社工服務案件占全國六分之一，工作量極為龐大。在此背景下，新北仍能達成全台第二多的進用人數，反映市府持續努力與改善成效。

李美珍說明，市府已放寬社工助理及實習人數標準，積極招募校園實習生，並開放1111人力銀行與人事行政總處等平台廣納人才；同時推動「社工優聘制度」，讓資深社工的年資得以無縫銜接，提高吸引力。

此外，為支持在職社工，市府推出精油舒壓、心理諮詢等減壓措施，並提供健康、心理及法律免費諮詢服務，補助社會工作師公會會費；未來也將持續向中央爭取「都會勤務加給」，比照警政制度，給予都會區高壓力、高案件量的社工應有待遇，提升人員留任率，確保經驗傳承。

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