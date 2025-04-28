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    花海出來了！彰化虎山巖金針花爆開萬朵超壯觀

    花壇鄉虎山巖金針花園區今天爆開達近萬朵，整個園區已可見到花海雛型。 （圖由米諾斯提供）

    花壇鄉虎山巖金針花園區今天爆開達近萬朵，整個園區已可見到花海雛型。 （圖由米諾斯提供）

    2025/04/28 17:37

    〔記者湯世名／彰化報導〕花海出來了！彰化縣花壇鄉虎山巖金針花在園區已有大量黃色花苞「含苞待放」下，繼24日起每天爆開數百朵，今天（28日）更爆開達近萬朵，整個園區已可見到花海雛型，預料5月1日可大開逾3萬朵，母親節前後更可望大噴發30萬朵，金黃色花海精彩可期。

    虎山巖栽種的是適合平地種植的「台東七號」金針花，金黃亮眼，今年花期從4月下旬開始，將一路綻放到6月，最高峰時將同時有30萬朵金黃色花海，鋪滿5分地山丘，預料又將吸引數十萬名遊客前來賞花。

    持續觀察金針花況的攝影師米諾斯指出，金針花每天愈開愈多，由於園區不少花苞都已呈現泛黃，今天他前往勘查，園區竟然已可見到花海，粗估約有近萬朵，在綿綿細雨襯托下更顯浪漫；5月1日更有機會突破3萬朵；母親節前後更可能大爆發達到最高峰，爆開30萬朵，呼應金針花「母親花」的意象；顯示今年金針花花況相當好，精彩可期。

    花壇鄉虎山巖金針花園區今天爆開達近萬朵，相當壯觀。（圖由米諾斯提供）

    花壇鄉虎山巖金針花園區今天爆開達近萬朵，相當壯觀。（圖由米諾斯提供）

    虎山巖金針花園區今天爆開達近萬朵，已可見到花海雛型。 （圖由米諾斯提供）

    虎山巖金針花園區今天爆開達近萬朵，已可見到花海雛型。 （圖由米諾斯提供）

    花壇鄉虎山巖金針花園區今天爆開達近萬朵，預計5/1可望爆開3萬朵。（圖由米諾斯提供）

    花壇鄉虎山巖金針花園區今天爆開達近萬朵，預計5/1可望爆開3萬朵。（圖由米諾斯提供）

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