台中秋紅谷送養北市黑天鵝 蔣萬安問「會飛回去嗎？」

台中市秋紅谷生態公園送養6隻黑天鵝。（記者黃旭磊攝）

2025/04/28 18:16

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市秋紅谷生態公園為全台獨特的下凹式滯洪池公園，園內黑天鵝家族復育到第3代有15隻，市長盧秀燕將一對黑天鵝「小碧」及「小湖」贈養給台北市，由台北市副市長李四川來「娶親」，李四川透露，市長蔣萬安問天鵝「長大後會不會飛回去」，盧秀燕笑答自己是六都唯一會生孩子的女市長，要台北市好好照顧「鵝子」及「女鵝」。

秋紅谷兩對黑天鵝於2023年入住秋紅谷，經飼養員「西瓜姐姐」團隊細心照料，家族成員擴增至15隻，市府分送3處更適宜生活空間，由李四川、台北大學校長李承嘉及東海大學校長張國恩趕到秋紅谷參與黑天鵝贈養儀式，6隻黑天鵝包括小碧、小湖、咚咚、嗨嗨、鳶鳶及揚揚，將分別入住台北市碧湖公園、東海大學及台北大學校園。

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李四川表示，早上跟蔣市長（萬安）報告要去台中接兩隻黑天鵝，蔣問說「長大後會不會飛回去」，透過飼養員告知台北市公園路燈工程管理處，黑天鵝成長到6個月後需剪羽就不會飛太遠，我們一定會照顧很好，而碧湖有7公頃，要開船去幫「小碧、小湖」剪翅膀。

黑天鵝臨行前由「親家」餵食空心菜，狼尾草，尷尬的是，盧秀燕與李四川餵養小碧、小湖躲遠遠拒吃，隔壁四隻天鵝吃得津津有味，李四川開玩笑說，兩旁都在吃，可能嫁得比較遠不吃，但是一定會好好照顧，歡迎盧市長多多來台北探親。

台中市建設局長陳大田表示，黑天鵝贈養成功媒合，三個單位提出新家放養地點有豐富自然資源，可望讓黑天鵝繼續優雅悠游，期盼「鵝子」及「女鵝」在更廣闊新家園穩定繁衍。

秋紅谷黑天鵝家族復育到第3代有15隻。（記者黃旭磊攝）

「小碧」及「小湖」將入住台北市碧湖公園。（記者黃旭磊攝）

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