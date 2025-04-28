告別貧困！新北推「國軍就業自立方案」 助百名弱勢家庭青年逐夢

海軍一三一艦隊戰隊長何上校以過來人身分，鼓勵有志青年加入從軍報國的行列。（新北社會局提供）

2025/04/28 17:31

〔記者陳奕劭／新北報導〕為協助弱勢家庭的青年自立自強，新北市社會局與國軍共推「國軍就業自立方案」，12年協助121名青年投入軍旅，軍中逐年提高待遇與福利，讓人民保家衛國無後顧之憂，還能獲得社會局「3年脫貧免計」措施與「儲蓄脫貧方案」，邁向經濟自立。有意參加者，可撥打29603456轉569洽詢林社工師。

新北市社會局副局長吳淑芳近日帶領青年與家長赴基隆威海營區參訪，聽取海軍一三一艦隊暨空軍作戰指揮部簡報，說明目前軍中的待遇福利與進階升遷，還有各項多元進修管道，退役後能銜接社會百工百業，參訪生活環境與簡易戰技操演，入伍的學長也到現場分享經驗。

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海軍一三一艦隊戰隊長何上校表示，他出身宜蘭鄉下，爸媽做工，兩個姊姊國中畢業到工廠當女工，弟弟也當「黑手」，小時候還要幫忙養豬。為了幫助家庭，他羅東高中畢業後，選擇就讀海軍官校，當時畢業授階授階少尉在艦艇工作就有近7萬多元（現已提高至9萬多元），而他下部隊後拿了雙碩士，目前就讀政大東亞研究所。

何上校指出，他20歲時當兵，軍保20年可退休領月俸，今年44歲已有24年年資，還保家衛國。當兵不僅改善家庭生活，也幫父母買了房，自己結婚後也買房。

吳淑芳表示，為鼓勵弱勢家庭子弟從軍自立，社會局提供3年脫貧免計措施，凡參加「國軍就業自立方案」都能列入免計，不影響案家原來福利身分。穩定服役者也可參加「儲蓄脫貧方案」，透過社工陪伴與資產累積機制，培養儲蓄習慣，邁向經濟自立。

新北市社會局與國軍合作推動「國軍就業自立方案」， 12年來成功協助121名有志青年投入軍旅。（新北社會局提供）

土城社福中心周社工帶服務的案家參訪，案家換上軍服試著感覺從軍的帥氣和英挺。（新北社會局提供）

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