基隆市政府重金「催生」 5/1起生育獎勵金每胎調高至3萬

為了提振基隆市出生率，基隆市政府祭出生育獎勵金每胎3萬元，希望讓年輕父母勇敢生育。（基隆市政府提供）

2025/04/28 17:32

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市生育獎勵金將於5月1日（本週四）起，調升為每胎新台幣3萬元，希望能夠「催生」下一代，提振基隆出生率，詳細資訊可至民政處網站查詢，或洽基隆市各戶政機關。

基隆市生育獎勵金原本每胎2萬元，5月1日起將加碼至3萬元。基隆市府民政處副處長趙明華指出，為給予迎接新生命的家庭更多支持與祝福，鼓勵市民生育，將生育獎勵金金額提高為新台幣3萬元，為了鼓勵更多民眾勇敢生育下一代，市府更放寬申請條件、擴大適用範圍。

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趙明華指出，基於現今北北基桃已為共同生活圈，此次也調整申請條件，新生兒父或母一方設籍於基隆市，且併計設籍於新北市、台北市、桃園市或基隆市滿10個月以上，即符合請領資格。

趙明華指出，在新生兒於基隆市辦妥出生登記後，自出生日的次日起60日內，新生兒母親備妥國民身分證、印章及存摺影本，即可向基隆市任一戶政事務所提出申請「生育獎勵金」。

另外，依照司法院釋字第七四八號解釋施行法辦理結婚登記者，配偶的一方收養他方之親生子女，並經法院裁定認可收養，該養父或養母視為新生兒之父或母。

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