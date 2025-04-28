為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    基隆市政府重金「催生」 5/1起生育獎勵金每胎調高至3萬

    為了提振基隆市出生率，基隆市政府祭出生育獎勵金每胎3萬元，希望讓年輕父母勇敢生育。（基隆市政府提供）

    為了提振基隆市出生率，基隆市政府祭出生育獎勵金每胎3萬元，希望讓年輕父母勇敢生育。（基隆市政府提供）

    2025/04/28 17:32

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市生育獎勵金將於5月1日（本週四）起，調升為每胎新台幣3萬元，希望能夠「催生」下一代，提振基隆出生率，詳細資訊可至民政處網站查詢，或洽基隆市各戶政機關。

    基隆市生育獎勵金原本每胎2萬元，5月1日起將加碼至3萬元。基隆市府民政處副處長趙明華指出，為給予迎接新生命的家庭更多支持與祝福，鼓勵市民生育，將生育獎勵金金額提高為新台幣3萬元，為了鼓勵更多民眾勇敢生育下一代，市府更放寬申請條件、擴大適用範圍。

    趙明華指出，基於現今北北基桃已為共同生活圈，此次也調整申請條件，新生兒父或母一方設籍於基隆市，且併計設籍於新北市、台北市、桃園市或基隆市滿10個月以上，即符合請領資格。

    趙明華指出，在新生兒於基隆市辦妥出生登記後，自出生日的次日起60日內，新生兒母親備妥國民身分證、印章及存摺影本，即可向基隆市任一戶政事務所提出申請「生育獎勵金」。

    另外，依照司法院釋字第七四八號解釋施行法辦理結婚登記者，配偶的一方收養他方之親生子女，並經法院裁定認可收養，該養父或養母視為新生兒之父或母。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播