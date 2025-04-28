我國駐日代表處增設農業組 擴大台日農業交流合作

農業部次長胡忠一（左）致贈社團法人大日本水產會會長枝元真徹日本山形縣米鶴酒造採購台灣花蓮米所釀造之清酒「福」，象徵持續深化臺日農業合作，共創雙贏。（農業部提供）

2025/04/28 17:21

〔記者楊媛婷／台北報導〕隨我國和日本農業貿易與合作愈來愈密切，我國駐日代表處新增農業組，農業部次長胡忠一今（28日）表示，駐日本代表處農業組是繼駐美國代表處及駐歐盟兼駐比利時代表處之後，我國農業部於海外設置的第3個處理農業事務專責據點，將擴大推動雙方農業合作與農漁產品貿易。

我國駐日代表處今正式成立農業組並舉行揭牌儀式，胡忠一表示，農業部2003年首度派員加入駐日代表處經濟組，協助農產貿易外，還有農業部門考察、農漁民與相關業者團體拓展市場、動植物防檢疫交涉、農漁業協議等業務聯繫，他當年就曾在我國駐日代表處代表農業部服務，現正式成立農業組，未來將立足既有台日農業合作基礎，推升更全面與更深入的相互瞭解及合作，布建更廣闊的台日農業領域的多元合作夥伴關係，對台日農業發展至關重要。

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農業部說明，隨日本代表處農業組成立後，未來台日農業部門雙向溝通管道可望更為順暢，將擴大推動台日農業合作、促進雙邊農漁產品貿易，以及深化農業科技研究與防疫檢疫、農業科技等相關領域之溝通交流，促進台日農業互利共榮。

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