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    比利時蒙斯大學來訪 與台大等7校簽合作備忘錄

    比利時蒙斯大學（University of Mons）校長Prof. Dr. Philippe Dubois率團來訪，促進雙邊高等教育學術交流。 （教育部提供）

    比利時蒙斯大學（University of Mons）校長Prof. Dr. Philippe Dubois率團來訪，促進雙邊高等教育學術交流。 （教育部提供）

    2025/04/28 17:14

    〔記者林曉雲／台北報導〕為推動台歐高教合作與交流，教育部邀請比利時蒙斯大學（University of Mons）校長Prof. Dr. Philippe Dubois率團來訪，以加強雙方在學術研究及華語教育等方面的合作，促進雙邊高等教育學術交流，該校與國立台灣大學等7校簽署合作備忘錄。

    教育部國際司科長郭玲如說明，教育部安排訪團赴台大、台灣師範大學、國立台北科技大學、政治大學、中央大學、清華大學、陽明交通大學、中山大學、高雄科技大學及高雄師範大學等參訪，深入瞭解我國高等教育及華語文教育，其中台灣大學與蒙斯大學簽署學術合作協議，並邀請Dubois校長進行學術演講。

    郭玲如表示，蒙斯大學目前已與台灣大學等7校簽署教育合作備忘錄，透過此次邀訪，希望能促進該校與我國大學師生交流交換、華語教學合作與交流，該校刻正研議強化與我國姐妹校合作關係，透過此次參訪更深入瞭解我國高等教育與華語教育發展，包括促成我國華語文能力測驗、選送華語教師赴該校任教並鼓勵該校學生來我國大學就學。

    比利時蒙斯大學校長Dubois表示，感謝教育部邀訪，讓他能夠更深入瞭解我國教育政策與現況，也對我國大學學術與校務發展印象深刻，未來將促成該校與台灣的大學在各領域進一步合作交流。

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