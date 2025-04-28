基泰事件東側基地公辦都更招商 擬建17層住宅大樓

基泰事件東側基地公辦都更招商，擬改建為17層住宅大樓。（台北市住都中心提供）

2025/04/28 17:17

〔記者何玉華／台北報導〕發生在2023年9月的基泰建設北市大直工地施工失當，造成鄰近的連棟民宅26戶塌陷傾斜，東側與南側鄰地也被波及受損，台北市住宅及都市更新中心今（28）日指出，東側基地約1030坪的「大直儒玉公辦都市更新案」，住戶參與公辦都更意願比例已逾85%，今日正式公告徵求出資者。

位於大直街94巷、94巷3弄及1弄與124巷所圍街廓東側的儒林園及玉園社區，總計108戶，2023年9月受基泰建設施工不當波及，部分建物受損，住戶被緊急預防性撤離；受損住戶超過75%有意願參與公辦都更，由北市住都中心擔任實施者，經過一年半整合及模擬選配作業後，住戶參與公辦都更意願比例已逾85%，今（28）日正式公告徵求出資者。

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住都中心說明，基地面積約1030坪，位於捷運文湖線大直站及劍南路站間，北面學校操場眺望山景，南面住宅靜巷，周邊生活機能完整，擁有公園、學校、圖書館、市場及政府機關等豐富設施，區位條件優越且交通便利，預計興建地上17層、地下4樓約8700坪的住宅大樓，預計更新後創造逾百億不動產價值。

住都中心表示，本案以2倍容積獎勵評估，並已協助辦理耐震能力初評得適用防災型容積獎勵，完成建築需求調查及模擬選配作業，住戶參與度高，可有效降低出資者前期溝通與規劃成本，加速全案作業期程。為使潛在出資者瞭解基本資料、申請須知及出資契約規範重點，將於5月8日上午10時在台北都更解壓說概念館舉辦招商說明會，採網路報名。

2023年9月受基泰建設施工不當波及的大直街94巷、94巷3弄及1弄與124巷所圍街廓東側的儒林園及玉園社區，總計108戶，公辦都市更新案今起招商。（台北市住都中心提供）

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