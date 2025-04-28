華航「1引擎故障」捨近求遠轉降高雄 機師團隊考量曝光

華航4月13日CI753航班轉降高雄機場，引起網路討論。（資料照）

2025/04/28 16:53

〔記者蔡昀容／台北報導〕華航4月13日CI753航班從台北飛往新加坡，途中其中1個引擎（發動機）故障，機長在單引擎執飛下，捨近求遠轉降高雄機場，引起網路議論。知情人士指出，選擇轉降地點時，天氣是重要考量之一，當時判斷轉降高雄機場風險較低。

執飛CI753航班的機型為空中巴士A350-900，上午8時許自桃園機場起飛，但中途於越南以東時，其中1個引擎失效，僅剩另1個引擎運轉；該航班決定折返台灣，並於高雄機場平安降落，華航也另調一架航機，傍晚將旅客載往新加坡。

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此案例於網路引起議論，有人質疑，附近還有其他機場可以轉降，華航不應捨近求遠。

據了解，該航班當時緊急狀況等級為黃色等級，即「就近找適當機場落地」。所謂的「適當機場」評估因素繁多，天氣即是重要考量之一，且不只是機場當地天氣，航程途中也應納入考量。

華航內部人士透露，飛機在單引擎執飛下，飛行速度較慢，飛行高度也從三萬多呎降至兩萬多呎；當時評估飛至新加坡要1小時59分鐘，胡志明市1小時18分鐘，但兩地預報顯示有雷雨；飛高雄預估耗時2小時24分鐘，香港時程也差不多且雷雨情況較不明顯，但考量航班自台灣出發的過程中，對行經路線天氣較有把握，因此決定轉降高雄。

此外，該名人士指出，該航班原定下午1點左右飛抵新加坡，當時有其他國籍航空順利飛到新加坡上空，但因為天氣因素，嘗試降落兩次未成，最後轉降吉隆坡，顯示當時天氣條件確實不佳，華航單引擎執飛班機不應冒險前往。

該名人士強調，機師執飛航班時，會面對許多緊急狀況，機師會以「風險控管」的角度，從眾多選擇中下決定，力求以旅客安全為前提，將風險降至最低。在此案例中，機師在故障發生之後，立即連絡地面辦公室，於獲取最新天氣資料之後，做出綜合判斷。

在航空實務中，單引擎（發動機）失效不算罕見，但按照程序，民航局必須啟動調查。民航局表示，事件發生後，立即停止該航班駕駛員派遣配合調查，並要求華航對A350機隊執行一次性發動機相關系統檢查，確保各同型機發動機安全運作。

民航局表示，有關飛航操作部分，除訪談該航班組員及聯管管制主管，後續將就飛航作業程序、航機故障情況資料、單發動機的性能、相關機場天氣情況以及轉降機場選擇等項進行調查，如有違規後續將依民航法相關規定辦理。

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