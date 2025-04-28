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    別讓愛車泡湯！新北「防汛簡訊」開放登錄 機車族也納入

    新北河濱公園提供多處停車場停放汽、機車，但公園屬於河川區域，依水利法規定，陸上颱風、豪雨警報發布時，機車應配合移車。（新北高灘處提供）

    新北河濱公園提供多處停車場停放汽、機車，但公園屬於河川區域，依水利法規定，陸上颱風、豪雨警報發布時，機車應配合移車。（新北高灘處提供）

    2025/04/28 17:07

    〔記者陳奕劭／新北報導〕近年因極端氣候常出現豪雨或颱風，容易突發淹水災情。因此，新北市政府今年起宣布河濱防汛撤離時，汽車與機車須配合駛離，為方便車主接獲防汛資訊，高灘地工程管理處提供「堤外停車場防汛簡訊服務」，事先登錄可獲得即時通知，不讓車輛被拖吊或泡水。

    高灘處處長黃裕斌表示，新北河濱公園提供多處停車場停放汽、機車，但公園屬於河川區域，依照水利法規定，陸上颱風、豪雨警報發布時，應撤離可能影響水流的設施，因此當市府宣布「橫移門及高灘地停車場車輛只出不進」，請汽、機車駕駛人儘速移置愛車。逾時未移置將由高灘處強制拖吊，並由車主自行負擔相關費用。

    黃裕斌指出，若車輛被強制拖吊，汽車需額外收取每輛880元移置費及與日200元保管費，機車須收取每輛175元移置費與每日50元保管費。為避免荷包失血，停放在河濱公園的車主，請於防汛期間請多關注市府相關資訊。

    高灘處說明，為方便車主接獲防汛資訊，高灘處提供「堤外停車場防汛簡訊服務」，在新北堤外停車場停放的汽、機車，可在高灘處官網隨時登錄車輛資訊，以接收陸上颱風警報發布、橫移門及越堤道關閉、開啟等簡訊通知，並於接獲通知時儘速將車輛駛離，以免造成財損。

    新北堤外停車場提供防汛簡訊服務，汽車與機車族皆可登錄。（新北高灘處提供）

    新北堤外停車場提供防汛簡訊服務，汽車與機車族皆可登錄。（新北高灘處提供）

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