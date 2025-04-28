才高一就搞定！彰化5校國際接軌成果出爐

彰化縣5所縣立高中與美國加州州立大學聖馬克斯分校（CSUSM）推動雙邊合作計畫備忘錄，讓彰化學子與國際接軌，和美高中為5校其一。（圖縣府提供）

2025/04/28 17:07

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣5所縣立完全中學攜手美國加州州立大學聖馬克斯分校（CSUSM）推動雙邊合作計畫備忘錄（MOU），成果出爐。去年參加線上全英語課程（IEP）的學生中，已有6位高一生達到條件式入學門檻，其中1名高一生更直接取得申請大學學程資格，預計2年後高中一畢業，就能無縫接軌到美國讀大學。

教育處指出，5校包括彰化藝術高中、和美高中、成功高中、二林高中、田中高中，近年積極提升學生外語實力、建置國際班，縣府也大手筆補助每校300萬元，加上配置外師、開辦線上30小時全英語課程（IEP），讓學生不用出國就能接軌國際。

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統計顯示，目前共有55人完成IEP課程並取得證書，其中6位高一生通過測驗，達到條件式入學標準，當中有1人更直接取得申請大學學程資格，展現縣立高中拚國際化的初步成果。

教育處表示，這項合作大幅降低了學生出國留學的門檻與負擔，計畫持續推動，希望以此留住學生。依合作規定，學生只要在IEP期末檢測達4級以上，就能免考托福、雅思，直接申請CSUSM條件式入學。

彰化縣5所縣立高中學生參加全英語線上課程，期末通過測驗，成績達到標準，就能取得美國加州州立大學聖馬克斯分校條件式入學門檻。（縣府提供）

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