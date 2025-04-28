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    論文遭中國附醫錯誤引述 林口長庚澄清說明

    中國附醫對於院內醫師投書「刺胳針」的錯誤引述內容已表達道歉。（記者蔡淑媛攝）

    中國附醫對於院內醫師投書「刺胳針」的錯誤引述內容已表達道歉。（記者蔡淑媛攝）

    2025/04/28 16:48

    〔記者林惠琴／台北報導〕國際期刊「刺胳針」（The Lancet）刊出中國醫藥大學附設醫院醫師李景行、許漱白撰寫的讀者投書，討論台灣健保體系處在崩壞邊緣，但其中引述長庚醫院發表的數據，描述台灣新冠住院病人死亡率58.2%，林口長庚醫院今（28日）發出聲明強調，該院原發表論文所述重症病人中Omicron病毒株佔比為58.2%，卻遭引用為新冠肺炎死亡率，為明顯的錯誤。

    林口長庚醫院指出，自2019年新冠肺炎爆發以來，該院即全力投入疫情防治與治療新冠肺炎感染病患，且秉持醫學中心職責接受北區各醫院轉診之重症病患，並在衛福部疾管署中央流行疫情指揮中心指揮下，投入大量人力與物力資源，照顧重症病患。

    林口長庚醫院說明，該院重症團隊將照顧重症新冠肺炎病患的臨床結果，整理發表數篇論文與世界交流，分享照顧的成功經驗。當中有1篇論文為2025年1月刊登在國際期刊「感染與抗藥性」（Infection and Drug Resistance）上。

    林口長庚醫院指出，此文主要分析從2020年4月至2022年9月間，因感染新冠肺炎入住加護病房的重症病患臨床結果，共有110位重症病患入住該院加護病房，超過85%以上是呼吸衰竭，並且合併多重器官衰竭的重症病患；其中64位、佔58.2%病患是因為感染Omicron病毒株，另外46位、佔41.8%病患則是因為感染Alpha病毒株所造成的新冠肺炎肺炎重症。

    林口長庚醫院強調，近日由中部某醫學中心發表於Lancet期刊上的一篇報導，當中引用此論文，誤將此論文所述重症病人中Omicron病毒株佔比為58.2%，引用為新冠肺炎死亡率，為明顯的錯誤，特此聲明勘誤。

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