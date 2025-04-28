提升兒童照顧 新北議員李倩萍：加強裝設居家保母監視器、身心關懷

議員李倩萍質詢表示，市府補助居家托育人員設置監視器費用，但上限1萬元，加上托育人員不黯操作電子設備，降低申請意願，建議市府改成免費申請及由申裝廠商負責維護。 （記者董冠怡翻攝）

2025/04/28 16:59

〔記者董冠怡／新北報導〕台北市保母虐童致死案（簡稱剴剴案）日前開庭審理，再度引起社會大眾關注。新北市議員李倩萍今天質詢表示，市府有補助居家托育人員設置監視器費用，但上限1萬元，加上托育人員不黯操作電子設備，降低申請意願，建議市府改成免費申請及由申裝廠商負責維護，同時針對情緒管理及反社會行為，研議檢核機制。

李倩萍表示，剴剴案發生後，衛生福利部與各地方政府提出優化收養評估、加強社工專業及訪視頻率等9大改善措施，強化地方政府安置及居家托育系統管理職權與能量，然而今年新北仍發生送托具合格登記證居家托育人員的孩童，遭到不當對待一事，即便市府社會局迅速廢止登記，但傷痛難以挽回，家長希望的是事先預防，而非事後防堵。

請繼續往下閱讀...

李倩萍指出，市府去年實施「補助本市居家托育人員設置監視錄影設備實施計畫」，每一居家托育人員最高補助1萬元裝設監視系統，僅限申請一次，申請與普及情況有待加強；此外，計畫規定托育人員需負責維護設備，對不熟悉操作者造成莫大壓力，訪視員也沒有相關背景，建議改成免費申請、申裝廠商維護，提高申請意願。

她也提到，剴剴案中的涉案人員及其家屬，已非單純托育技術問題，幾乎可說是「喪心病狂」，否則怎會對天真無辜的孩子痛下毒手，呼籲市府適度針對居家托育人員情緒管理及反社會行為，研議定期檢核和評估，例如檢具身心健康證明，盡量降低虐童案發生的機率。

社會局長李美珍回應，對於相關兒虐案，除了跨縣市、跨局處共訪，也會透過教育訓練預防，協助托育人員、訪視人員提高兒虐辨識度，目前中央也正在推動修法建全整體收出養機制；至於身心健康證明部分，會再向中央提出建言納入考量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法