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    8年投入逾3.3億 「鴻海獎學鯨」助上萬窮孩子追夢

    鴻海教育基金會今獲第2屆聯經人文企業獎「社會關懷獎—卓越獎」，鴻海教育基金會執行長汪用和（右）從願景工程基金會董事長陳冲（左）手中接下殊榮。（鴻海教育基金會提供）

    鴻海教育基金會今獲第2屆聯經人文企業獎「社會關懷獎—卓越獎」，鴻海教育基金會執行長汪用和（右）從願景工程基金會董事長陳冲（左）手中接下殊榮。（鴻海教育基金會提供）

    2025/04/28 17:05

    〔記者林曉雲／台北報導〕鴻海教育基金會開辦「鴻海獎學鯨」，8年來已投入逾3.3億元，幫助超過一萬名國小至碩博士學生，今（114）年預計再發出獎助學金4300萬元，支持2000位以上學子穩定求學。計畫採多元補助方式，國小至高中由學校提報與代管經費，大專以上學生則可自行申請，補助金額最高達5萬元，今（28）日榮獲第2屆聯經人文企業獎「社會關懷獎—卓越獎」。

    主辦單位肯定鴻海教育基金會，長年扶助清寒學子，兼具規模、深度與制度設計，展現人文關懷的行動力。鴻海教育基金會執行長基金會汪用和表示，對清寒家庭而言，貧窮不是形容詞，而是每天都在經歷的現在進行式，基金會希望經濟艱困的孩子，不會因為家境而限制了發展，希望他們能破浪前行、勇敢逐夢。

    汪用和也說明，鴻海教育基金會取名「獎學鯨」，一方面是符合「鴻海」意象，一方面也是因為，傳說有種鯨魚的聲音頻率，難以被同類察覺，但仍奮力發聲，希望被世界聽見，她呼籲更多企業加入支持行列，與基金會一同給予這群抗壓性強、堅韌努力的得主更多的發展機會。

    汪用和指出，不同於傳統獎助學金僅止於金錢補助，鴻海獎學鯨強調系列支持，從「贈送魚」到「提供釣竿」再到「串聯資源」，基金會為大專與碩博士得主舉辦實體成長營，課程涵蓋理財、創業、心理素養與AI應用等實務內容；國中小與高中學生則透過激勵分享會為孩子建立信心，歷屆得主也可加入Facebook與LINE社群，形成跨校跨科的人脈支持圈，互相交流與扶持。 同時，基金會與鴻海集團及多家知名企業合作，包括鼎泰豐、雲朗觀光、一之軒等，提供獎學鯨得主優先面試機會，讓得主有更多機會登船啟航，將教育扶助延伸至就業支持。

    汪用和表示，「鴻海獎學鯨」已改變許多學生的命運，有人因而得以暫停打工、專心學習考取研究所後，已在大企業工作；也有孩子被迫離開育幼院須自立生活時，靠「獎學鯨」挺過疫情困境；另有孩子因受到獎學鯨肯定而重拾自信，目前已是企業中堅幹部.，每個孩子人生被翻轉的故事，都是基金會持續前行的動力，將持續陪伴更多孩子勇敢前進，期盼讓每個夢想的頻率都能被世界聽見。

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