澎湖花火節意外驚喜 「鯨快樂」進駐縣政府廣場

木雕大師康木祥大型作品「鯨快樂」，即日起在澎湖縣政府前廣場展覽3個月。（記者劉禹慶攝）

2025/04/28 16:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕木雕藝術家康木祥日前偕同國立中興大學前校長薛富盛、國立清華大學教授李瑞光及建築師許榮江等一行人，拜會澎湖縣長陳光復，今（28）日康的大型鋼雕作品「鯨快樂」，就矗立在澎湖縣政府前廣場，在花火節升空的3個月，都將放置在廣場，供遊客欣賞。

來自苗栗的康木祥，是享譽國際的木雕藝術家，其創作融合永續理念，常運用廢棄鋼纜等素材，透過精湛工藝重新賦予作品生命。康木祥表示，澎湖是座非常適合藝術創作的島嶼，當人靜下來，便能感受來自自然的力量，從風的呼喚到海浪的律動，皆成為心靈創作的養分。

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「鯨快樂」作品以柔和有機的形體，融合堅硬冷冽的不鏽鋼纜， 構築出一種視覺與心理上的和解與包容。作品形似鯨魚的身軀，在律動中帶有圓潤的浮力感，彷彿正於大海中悠游，無憂無慮。藝術家透過一條條細緻交織的不鏽鋼纜，創造出類似肌理般的質感，使作品不再是冰冷的物件，而成為一個有溫度的生命體。

「鯨快樂」的命名融合了「鯨魚」與「盡快樂」的諧音，寓意著在環境與內心的流動中尋得平靜與喜悅。它不只是對自然的致敬，更是對內心渴望自由、安穩與連結的詮釋。讓觀者能感受到一股緩慢流動的力量，像海洋一樣包容、像鯨魚一樣自由。

澎湖縣長陳光復與木雕大師康木祥，在「鯨快樂」前合影。（記者劉禹慶攝）

鯨快樂大型鋼雕，即日起在澎湖縣政府廣場前展出。（記者劉禹慶攝）

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