叫車好難！好孕專車增合作平台 新北兩週內提計畫

新北民眾反映，好孕專車叫車難、請款慢。示意圖。（資料照，社會局提供）

2025/04/28 16:59

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市議會今（28）日進行一至六審業務質詢，民進黨籍市議員彭佳芸針對「好孕專車擴大服務、照顧運將」議題提出建議，呼籲市府同步優化搭乘便利性與司機配套制度，以提升服務品質並照顧第一線司機權益。社會局長李美珍回應，將就相關建議進行評估，並於兩週內提出計畫草案。

彭佳芸指出，隨著好孕專車服務對象擴大及使用期限延長，孕婦搭乘需求大增，部分市民反映叫車等待時間過長，目前市府只與三個車隊合作，建議市府應引入更多叫車平台，如Uber、yoxi、LINE Go等，增加叫車選擇，縮短候車時間，提升使用便利性。

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針對司機端的困境，彭佳芸表示，許多運將習慣現金交易模式，但好孕專車的車資需等待約20天才能入帳，影響司機配合意願與服務品質，建議市府縮短請款流程，目標應在三個工作天內完成，讓運將更有意願投入服務。

彭佳芸提到，目前新北市好孕專車尚無單月累積50趟次以就補助司機，反觀桃園市提供單月100趟次補助5千元的獎勵金措施後，已有司機符合資格，建議市府可採30、50、70、100趟次的分級獎勵機制，鼓勵司機積極參與，也可降低過高門檻所造成的排擠效果。

社會局長李美珍回應，目前新北市好孕專車與台灣大車隊、龍星車隊及大都會車隊合作，約有一萬六千輛車投入服務。針對叫車等待及擴大合作平台的建議，社會局將納入考量並提出評估報告，預計兩週內完成初步計畫。

至於司機請款流程，李美珍說，目前為由車隊每月統一報送後核銷，社會局將研議精進流程，提升效率；關於獎勵金制度，則會在整體財政可行性下進行通盤檢討。

新北社會局長李美珍、議員彭佳芸針對「好孕專車」議題討論。（記者羅國嘉攝）

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