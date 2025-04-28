中山大學污水未接管污染環境 柴山特有種馬卡道澤蟹大量死亡

馬卡道澤蟹死亡。（郭高義提供）

2025/04/28 16:37

〔記者陳文嬋／高雄報導〕馬卡道澤蟹為高雄柴山特有種，柴山義務志工巡山隊檢舉中山大學H棟教職員宿舍排放生活污水污染環境，造成馬卡道澤蟹死亡；環保局今年查出中山大學2度違反廢清法規定，造成環境污染衝擊生態，出現大量馬卡道澤蟹死亡，已要求完成污水接管，避免污染生態環境，今改善完成未開罰。

中山大學今回應，市府今年1月迄今共進行4次現場會勘並進行水質檢測，水質皆為正常，今於教職員宿舍排水現場會勘，現場除有陸蟹活動外，水溝內仍有魚、蝦及蝌蚪等，生物活動正常。不過環保局表示，稽查5次僅採水2次，現場檢測數據無異常，僅4月25日採水送驗，水質檢驗報告預計2周後出爐。

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立委黃捷服務處今也邀集中山大學、環保局、水利局等單位辦理會勘，要求中山大學於管線上方架設防護網，以利馬卡道澤蟹爬行，並確認中山大學已改善完成，要求環保局持續列管追蹤，以維護自然生態環境。

柴山義務志工巡山隊郭高義表示，柴山為馬卡道澤蟹棲息地，中山大學建校多年以人為本，把馬卡道澤蟹蘊育地水泥化，造成數量急劇減少中，連教職員宿舍生活污水也排入水溝，甚至教職員宿舍地下一樓平台變成污水池，淪為馬卡道澤蟹墳場，學術教育單位責無旁貸，應負起生態保育責任，與馬卡道澤蟹等生態共存。

環保局今年查出中山大學2度違反廢清法規定，包括H棟教職員宿舍排放生活污水未接管污染排水溝，及該宿舍地下室未接管完成淪為污水池，造成環境污染衝擊生態，出現大量馬卡道澤蟹死亡，已要求完成污水接管，避免污染生態環境，今改善完成未開罰。

馬卡道澤蟹死亡。（郭高義提供）

柴山義務志工巡山隊郭高義拍下中山大學H棟教職員宿舍生活污水未接管完成，造成馬卡道澤蟹誤入死亡。（郭高義提供）

中山大學H棟教職員宿舍地下室未完成污水接管淪為污水池，造成馬卡道澤蟹誤入地下1樓平台。（讀者提供）

環保局查出中山大學二度違反廢清法規定，造成環境污染衝擊生態，出現馬卡道澤蟹死亡。（記者陳文嬋攝）

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