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    100元換200元購物券 宜蘭市南館市場、東門夜市5月有好康

    宜蘭市南館市場地下室（見圖）及東門夜市5月有活動，可用100元兌換200元面額的好市加倍購活動券。（宜蘭市公所提供）

    宜蘭市南館市場地下室（見圖）及東門夜市5月有活動，可用100元兌換200元面額的好市加倍購活動券。（宜蘭市公所提供）

    2025/04/28 16:37

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭市南館市場地下室及東門夜市爭取到經濟部「眾星雲集好市加倍購」活動名額，活動期間攜帶環保用品消費，可用100元兌換200元面額的好市加倍購活動券。

    宜蘭市公所表示，民眾於活動期間攜帶環保袋、環保杯或環保餐具組等環保用品，前往指定市集消費（不限商品及金額），即可於各市場指定時段及地點，以100元兌換200元「好市加倍購」活動券。

    南館市場地下室規劃四個兌換場次，分別是5月2日、10日、16日與24日，換券地點在地下室休憩區，每場次225張，上午7點開始換券；東門夜市也是4個場次，分別是3日、10日、24日與25日，換券地點在夜市管委會辦公室前，下午6點開始換券，每場次同樣225張；各場次都是每人每日限換1張，數量有限，換完為止。

    市公所表示，「好市加倍購」活動券使用期限至114年5月31日止，活動券僅限於領取所在的市場區域使用，南館市場地下室與東門夜市自治會也提出加碼，凡使用「好市加倍購」活動券於南館市場地下室配合攤位消費，可享有95折優惠，東門夜市則是活動當日排隊前50名的參與者，每人可獲得一只「宜蘭東門觀光夜市環保袋」。

    市長陳美玲表示，雖然傳統市場尚未納入正式限塑政策，但已有越來越多民眾主動攜帶環保用品進行採購，宜蘭市公所也希望藉此加強宣導環保意識，讓各傳統市場的減塑活動能走在政策之前，同時也帶動市集買氣，為消費者與攤商共創雙贏。

    「好市加倍購」詳細活動資訊，可至粉專「來宜蘭‧踅市仔－宜蘭市場放送頭」查詢。

    宜蘭市南館市場地下室及東門夜市5月有活動，可用100元兌換200元面額的好市加倍購活動券。（宜蘭市公所提供）

    宜蘭市南館市場地下室及東門夜市5月有活動，可用100元兌換200元面額的好市加倍購活動券。（宜蘭市公所提供）

    宜蘭市南館市場地下室及東門夜市「眾星雲集好市加倍購」相關活動規定。 （宜蘭市公所提供）

    宜蘭市南館市場地下室及東門夜市「眾星雲集好市加倍購」相關活動規定。 （宜蘭市公所提供）

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