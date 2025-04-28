結合藝術創意 台南仁德模範母親表揚將給「鈔票花」

仁德區公所準備了百元鈔票製作的捧花與胸花，要送給模範母親們，創意引人矚目。（記者吳俊鋒攝）

2025/04/28 16:35

〔記者吳俊鋒／台南報導〕溫馨感恩月將至，各地陸續舉辦模範母親的表揚大會，又頒獎、送禮，台南仁德區公所則準備了結合摺紙工藝的「鈔票花」，待給媽咪們創意的祝福，引起矚目，未演先轟動。

仁德區的母親節感恩表揚活動將於5月3日舉行，除了餐敘之外，公所也安排表演助興，炒熱氣氛，禮品的籌畫上，更讓得獎者可以「有錢花」。

請繼續往下閱讀...

仁德區長黃素美說，模範母親得主多是不畏命運作弄，努力克服挑戰，走過艱辛歲月，將兒女扶養成人，有的苦盡甘來後，擔任社區志工，或投入各種社會公益，持續以各種樣貌展現慈愛。

黃素美提到，每位得獎者都代表著堅毅而偉大的力量，透過表揚活動，讓子女能對母愛的無私奉獻深感驕傲，並心懷感恩地向說出「媽咪！我愛您！」，也希望藉此宏揚重視孝道的優良傳統。

屆時會場將頒發市府的紀念匾額，公所也別出心裁地贈送模範母親以百元鈔票製作的胸花、捧花各1組，結合藝術創意，獻上崇高的敬意與無限的祝福。

黃素美指出，常聽到母親們笑鬧地對子女說，「不要準備禮物送我啦，『現金』最實在」，這樣的心聲公所聽到了，因此今年就真的送上鈔票花。

今年各里推薦的模範母親，分別為太子的黃稜惠、土庫的郭秀桃、一甲里蔡李金月、仁德的李金蕊、仁義的蔡李問、新田的陳鳳英、後壁的謝耀美、上崙的蘇阿美、文賢的鄭素香、保安的張黃玉珍、成功的蔡麗金、仁和的包林愛珠、仁愛的蔡娟娟、二行的方美勻、大甲的薛照寶與中洲的陳劉月等。

其中，文賢里的模範母親鄭素香，現為三甲社區發展協會理事長，平時熱心公益、廣結善緣，凝聚地方向心力，將代表仁德區接受市府表揚。

仁德區公所準備了百元鈔票製作的捧花與胸花，要送給模範母親們，創意引人矚目。（記者吳俊鋒攝）

仁德區公所結合藝術創意，特地準備了精緻的「鈔票花」，要送給模範母親們。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法