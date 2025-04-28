新北垃圾焚化廠明年劃設空品維護區 車輛未檢驗合格將開罰

為持續改善空氣品質、維護市民健康，新北境內的樹林及新店垃圾焚化廠將納入空維區，預計2026年起公告實施。（新北環保局提供）

2025/04/28 16:29

〔記者陳奕劭／新北報導〕為改善空氣品質，新北市環境保護局訂定「新北市樹林及新店垃圾焚化廠空氣品質維護區及實施移動污染源管制措施」，將於明年（2026年）起公告實施。柴油大客貨車應於一年內取得排煙檢驗合格紀錄，出廠滿5年以上燃油機車應完成當年度排氣定檢。違者將處500元至6萬元罰鍰，若空氣品質惡化警告達中級預警，將加重處分。

環保局表示，八里垃圾焚化廠與掩埋場已於2023年納入「西濱海岸空氣品質維護區」，因柴油車時常進出焚化廠，為加強管理移動污染源，因此將樹林與新店焚化廠納入空氣空維區，目前已進入預告程序。

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環保局指出，新北市有約10萬輛柴油車，其中柴油大貨車與大客車為排放PM2.5及NOx（氮氧化物）污染物的來源，為降低空氣污染物排放量，新北市在2023年劃設空氣品質維護區「西濱海岸空維區」，2024年PM2.5年削減量約142公噸、氮氧化物年削減量約2570公噸。

另外，今年元旦施行的「板橋雙子星空維區」擴大至新板特區，每年約15萬輛大客車在此通行，近3年通行車輛99.9％合規僅70輛車違規，皆已告發處分，顯示空維區能有效管制高污染車輛。

為持續改善空氣品質、維護市民健康，新北境內的樹林及新店垃圾焚化廠將納入空維區，預計2026年起公告實施。（新北環保局提供）

新北市在2023年劃設空氣品質維護區「西濱海岸空維區」，圖為柴油車攔檢情形。（新北環保局提供）

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