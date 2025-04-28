彰化縣摘10項閱讀磐石獎！獲獎率全國第1 家長志工幫很大

彰化閱讀力在全國大放異彩，其中學校老師、家長志工，以及學校社區共讀站到一鄉鎮一書庫，都幫忙很大。（圖縣府提供）

2025/04/28 16:41

〔記者張聰秋／彰化報導〕不用瘋狂補習、計較分數，也能拚出全國第一！彰化縣在今年教育部舉辦「閱讀磐石獎」中大放異彩，拿到10項大獎，不但總得獎數全國第三、非六都第一，獲獎率更是蟬聯全國第一。

得獎光環的背後，靠的是學校老師、家長志工，以及學校社區共讀站到一鄉鎮一書庫，讓閱讀不受地點限制，融入校園與社區的每一個角落。

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縣府今天（28日）在警察局中庭舉辦頒獎典禮，縣長王惠美說，因為閱讀，孩子們多了前進的力量，也讓彰化更有文化的深度，建構出孩子從書中找黃金屋的底氣。

這次得獎的團體、個人都有，鹿東國小、永興國小、鹿港國中獲頒「閱讀磐石學校獎」，湖東、湖西國小志工隊也拿下「閱讀推手獎（團體組）」，家長志工們長年陪伴孩子共讀，成為最大助力。「閱讀推手獎（個人組）」方面，從校長到老師也都一一入列，永興國小校長吳寶嘉、村上國小主任林錦鳳、南鎮國小老師周慧婷、鹿港國中老師倪美瑗、二林高中國中部老師鄧憶貞，人人都是推手。

為了讓閱讀無死角，彰化縣近年不只翻新33所學校的圖書館、建置34所學校社區共讀站，還攜手台灣閱讀文化基金會，捐贈愛的書庫、英文書庫，未來還要導入AI閱讀計畫，將與清華大學團隊合作推動AI閱讀教育，從永興國小試辦，結合認知科學與教學實證，打造未來閱讀新模式。

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