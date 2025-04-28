南市今年取消自由入學遭質疑倉促 教育局：將滾動式修正

南市教育局今天赴南市議會進行專案報告，強調取消自由入學制度，非倉促推動，未來將持續滾動式修正，營造理想教育環境。（記者蔡文居攝）

2025/04/28 16:31

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市114學年度起取消自由入學，並回歸學區制度。南市教育局今天赴南市議會進行專案報告，與會議員質疑實施過於倉促，南市教育局長鄭新輝表示，教育政策隨時間遷移與環境變化而調整有其必要性，取消自由入學制度，非倉促推動，而是經過2年多的討論與意見徵詢，審慎評估的結果。該局已規劃配套措施，未來將持續滾動式修正，營造理想教育環境。

今天專案報告，多數議員並不反對取消自由入學，但質疑過程太倉促，年初才宣布取消自由入學政策，隔不到個月就實施，很多家長反映來不及應變。教育局長鄭新輝表示，該項政策變革源自多次學區調整會議與學校提案，在經過2年多的討論與意見徵詢，並深入分析近10年各校新生入學數據與效益評估、邀集學校校長與家長團體代表徵詢意見後，才審慎做成的決定，並非倉促決定。

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鄭新輝指出，此外，為降低變革可能帶來的衝擊，已規劃4項配套措施，包括現已就讀學生不受影響、已有兄姊或弟妹就讀者可免遷戶籍、可至家長工作地所在學區就學、或以居住事實證明等方式就近入學。

教育局說明，114學年度各校新生報到人數變化，係以學區人口變動為依歸，整體而言，並未受取消自由入學而影響。全市約有4％的新生家長運用上述配套措施完成入學，顯示配套制度有發揮功能，家長可依個別需求彈性選擇就讀學校。既秉持學區制「就近入學」精神，也兼顧政策的公平性與周延性。在取消自由入學後，後續將滾動性檢討，讓區域內家長在就近入學的原則下享有彈性的選擇機會。

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