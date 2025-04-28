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    竹北光明與博愛商圈停15升級改造 即起至5/15免費停車

    竹北市公所辦理停15停車場升級改造工程，增設多元支付繳費亭。（記者廖雪茹攝）

    竹北市公所辦理停15停車場升級改造工程，增設多元支付繳費亭。（記者廖雪茹攝）

    2025/04/28 16:18

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市位於光明與博愛兩大美食商圈之間的停15停車場，使用率高，但地坪多處龜裂，竹北市公所辦理升級改造工程，調整動線、導入科技智慧、提升夜間照明等；迎接母親節到來，即日起到5月15日送上「Happy Hour免費停車時段」，歡迎多加利用。

    竹北市長鄭朝方表示，停15因位置優越，為市民與外來遊客使用率最高的停車場之一；但地坪多處龜裂損壞，即便多次修補，仍無法完全解決問題。適逢原本屬於「綠43用地」的區域將由縣府收回，公所一併進行全區整修與空間重整。

    此次整建內容涵蓋：地坪全面修復，防止積水與碎料困擾。車格重新劃設，全區採斜插式停車格設計，共有249席，包含7席無障礙車格、7席婦幼車格與32席電動車充電車格。動線與出入口調整，提升整體使用順暢度。智慧科技導入，增設多元支付繳費亭、車牌辨識系統升級與停滿提示燈柱，強化停車效率與便捷性。另外，也同步提升夜間照明。

    鄭朝方提到，光明及博愛美食商圈餐廳林立，因應母親節將至，許多民眾會安排家庭聚餐，公所特別規劃即日起至5月15日「Happy Hour免費停車時段」，讓大家開心體驗全新升級的停15。

    迎接母親節到來，竹北市公所送上停15停車埸即日起到5月15日送上「Happy Hour免費停車時段」，歡迎多加利用。（記者廖雪茹攝）

    迎接母親節到來，竹北市公所送上停15停車埸即日起到5月15日送上「Happy Hour免費停車時段」，歡迎多加利用。（記者廖雪茹攝）

    竹北市公所辦理停15停車場升級改造工程，調整動線、導入科技智慧、提升夜間照明等。（記者廖雪茹攝）

    竹北市公所辦理停15停車場升級改造工程，調整動線、導入科技智慧、提升夜間照明等。（記者廖雪茹攝）

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