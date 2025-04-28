有心人士透過TikTok散佈不實資訊 環境部將採法律行動

環境部長彭啓明今天赴立法院衛環委員會報告業務概況並備詢。（記者陳嘉怡攝）

2025/04/28 16:04

〔記者陳嘉怡／台北報導〕環境部近日發現影音平台TikTok（抖音國際版）上有多則短影音，刻意散佈環保政策不實資訊，雖再三澄清謠言仍層出不窮。環境部長彭啓明表示，經追查已鎖定造謠源頭，最快今天前往警局備案，採取法律行動，並建議政府應考慮禁止抖音，避免不實消息認知作戰。

環境部長彭啓明今（28）天赴立法院衛環委員會報告業務概況並備詢。民進黨立委陳瑩質詢時表示，近期有業者想在台東開發陸域風電，但有心人士卻刻意造謠是政府要開發，甚至有人把反對陸域風電連署的和罷免她的連署相連結，違反選罷法相關規定。

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彭啓明表示，近期也有部分人士透過抖音造謠環境政策，會直接檢舉抖音或特定集團。他會後受訪時進一步指出，有部份人士在抖音上造謠機車未定檢直接罰3500元並吊銷駕照、7月起對一次性餐具收費等訊息，而且還指「賴清德要搶你的錢」，很多人都被這些不實資訊誤導。

彭啓明指出，這不是網友個人行為，而是集團式刻意散佈不實訊息詆毀政府，目前已經找到源頭是一家在內湖註冊的影音公司，一定會以散播不實消息來處理，今天將會到警局備案。他認為這是有心人士刻意操作對台認知作戰，建議整個政府應該考慮禁止抖音。

彭啓明說，其實過去相關環保政策不實資訊，環境部都多次透過圖卡等方式澄清，但效果不彰；近期又再接獲許多民眾詢問、指責，才決定訴諸法律行動處理。

環境部近日發現影音平台TikTok上有多則短影音，刻意散佈環保政策不實資訊。（記者陳嘉怡翻攝）

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