為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    有心人士透過TikTok散佈不實資訊 環境部將採法律行動

    環境部長彭啓明今天赴立法院衛環委員會報告業務概況並備詢。（記者陳嘉怡攝）

    環境部長彭啓明今天赴立法院衛環委員會報告業務概況並備詢。（記者陳嘉怡攝）

    2025/04/28 16:04

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕環境部近日發現影音平台TikTok（抖音國際版）上有多則短影音，刻意散佈環保政策不實資訊，雖再三澄清謠言仍層出不窮。環境部長彭啓明表示，經追查已鎖定造謠源頭，最快今天前往警局備案，採取法律行動，並建議政府應考慮禁止抖音，避免不實消息認知作戰。

    環境部長彭啓明今（28）天赴立法院衛環委員會報告業務概況並備詢。民進黨立委陳瑩質詢時表示，近期有業者想在台東開發陸域風電，但有心人士卻刻意造謠是政府要開發，甚至有人把反對陸域風電連署的和罷免她的連署相連結，違反選罷法相關規定。

    彭啓明表示，近期也有部分人士透過抖音造謠環境政策，會直接檢舉抖音或特定集團。他會後受訪時進一步指出，有部份人士在抖音上造謠機車未定檢直接罰3500元並吊銷駕照、7月起對一次性餐具收費等訊息，而且還指「賴清德要搶你的錢」，很多人都被這些不實資訊誤導。

    彭啓明指出，這不是網友個人行為，而是集團式刻意散佈不實訊息詆毀政府，目前已經找到源頭是一家在內湖註冊的影音公司，一定會以散播不實消息來處理，今天將會到警局備案。他認為這是有心人士刻意操作對台認知作戰，建議整個政府應該考慮禁止抖音。

    彭啓明說，其實過去相關環保政策不實資訊，環境部都多次透過圖卡等方式澄清，但效果不彰；近期又再接獲許多民眾詢問、指責，才決定訴諸法律行動處理。

    環境部近日發現影音平台TikTok上有多則短影音，刻意散佈環保政策不實資訊。（記者陳嘉怡翻攝）

    環境部近日發現影音平台TikTok上有多則短影音，刻意散佈環保政策不實資訊。（記者陳嘉怡翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播