南市今年新生報到5人以下多達31校 1校無人報到

南化區瑞峰國小今年無新生報到，將於115學年度停辦。（圖由南市教育局提供）

2025/04/28 15:22

〔記者蔡文居／台南報導〕受少子化衝擊，台南市偏鄉小校報到人數再創新低。台南市教育局統計，南市114學年度國小新生報到人數5人以下的學校，多達31校，其中位於南化區的瑞峰國小今年無新生報到，七股區三股國小、大內區頭社分校及白河區六溪分校僅1人報到。

另外，全校學生總人數未超過30人的國小共有13校，31人至50人有25校，共38校。其中不足10人的學校有瑞峰國小8人，六溪分校6人。瑞峰國小將於115學年度停辦，學生改分發至北寮國小就讀，附設幼兒園變更為北寮國小瑞峰分班，預計117學年度停招。

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南市教育局今天赴市議會針對「取消自由學區入學政策及保障學生受教權」進行專案報告，與會議員熱烈發言。市議員蔡育輝表示，很多學校太小，只有個位數，該併校就併校，每校1年都要花上幾千萬元，嚴重浪費教育資源，學生學習成果也不佳，併校後經費可大幅節省好幾億元。議會最後作成多項決議，其中針對小校部分，要求教育局應儘速推動併廢校自治條例，並進行可性評估。

教育局長鄭新輝表示，因少子化各校生源逐漸減少，今年有1萬4千人，到119學年度將減至1萬人。教育局主要是著重於學生的學習，而非經費考量，學生人數過少並不利於學生學習。目前作法是先讓2校先跨校合作、上課，之後再合併到資源較多學校，停辦學校則做為第二校區，名稱都還在，只是停辦並非廢校。

南市教育局長鄭新輝表示，因少子化各校生源逐漸減少，今年有1萬4千人，到119學年度將減至1萬人。（記者蔡文居攝）

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